A AACD/RS realizará em Porto Alegre a 1ª Exposição de carros antigos com renda revertida para a instituição

No próximo sábado (23), a AACD/RS (Associação de Assistência à Criança Deficiente), em parceria com a União dos Cegos, promove em Porto Alegre a 1ª Exposição de carros antigos da instituição. Com dez modelos de veículos antigos, os destaques são uma Mercedes Bens 500k, de 1934, inédita no Brasil e um Rolls Royce, placa preta, de 1973.

Um dos modelos estará à disposição para quem quiser dar um passeio com o acompanhamento de motorista ao valor de R$ 30 reais. Além disso, no local haverá um bazar de artigos decorativos, como copos, taças de cristal, ornados com moedas raras e placas decorativas de mesa, presença de food truck e sorteio de brindes.

Os ingressos custam R$ 10 reais e todo o recurso arrecadado é revertido aos atendimentos gratuitos realizados nas Instituições. O evento será realizado das 10h às 16h, no estacionamento da sede da AACD que fica localizada na Avenida Prof. Cristiano Fischer, 1.510, na Capital. Mais informações no telefone (51) 3382-2222.

Deixe seu comentário: