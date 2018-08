A academia mais exclusiva de Nova York custa até 900 dólares por mês

O aluno que deseja malhar na Perfomix House começa a suar a camisa antes mesmo de se matricular na academia, em Nova York (EUA). É preciso passar por um rigoroso processo de seleção. Embora a maioria das academias faça praticamente qualquer coisa para conseguir com que a pessoa se inscreva, na Perfomix, o candidato precisa convencer os professores de que merece treinar no lugar, que cobra até US$ 900 pela mensalidade.

Depois de preencher o formulário online e fornecer o perfil do Instagram, os candidatos devem passar por uma entrevista por telefone com o diretor, seguido por uma consulta com um treinador. “Queremos pessoas que querem viver um estilo de vida voltado para a boa forma. É tanto uma mentalidade quanto física”, disse o fundador de alta octanagem da academia, Matt Hesse, ao jornal “The Post”. A academia admitiu 240 pessoas entre cerca de mil candidatos e planeja limitar a adesão a cerca de 500 pessoas.

Ao entrar na academia de dois mil metros quadrados, os membros são recebidos com uma máquina que serve uma bebida energética de pré-treinamento, com leucina, isoleucina e valina colorida, e uma bebida de recuperação de treinamento, com glutamina. A sala de equipamentos inclui uma área AstroTurf para empurrar trenós e pesos maciços adequados para levantadores de peso olímpicos.

Uma área de recuperação tem uma máquina de imagens 3-D que pode mostrar onde está toda a gordura de seu corpo. Outra vantagem é o acesso aos melhores treinadores da cidade americana.

Os vestiários têm comodidades como salas de massagem privativas, saunas de infravermelho com TVs de tela grande que transmitem a Netflix e câmaras de crioterapia. A inscrição na academia está disponível em três níveis, com custos de US$ 250, US$ 400 e US$ 900 por mês. Os dois níveis inferiores têm permissão para usar uma quantidade limitada de benefícios e, em seguida, devem pagar por eles separadamente. Para alguns membros, muitos dos quais são influenciadores de fitness, a grande atração é um estúdio de conteúdo, com luzes e quatro câmeras, onde eles podem gravar os treinos e compartilhá-los nas mídias sociais.

Produtora

Na terça-feira (14), a produtora e e ex-participante do reality Rich Kids of Beverly Hills, Lyric McHenry, foi encontrada morta em uma calçada na rua Major Deegan Expressway, no bairro do Bronx, em Nova York.Vale ressaltar que ela completou 26 anos no último dia 6 de agosto.

De acordo com a emissora E!, responsável também pelo reality EJNYC, que era produzido por Lyric, a suspeita da polícia é de que a produtora tenha morrido por causa de uma overdose de drogas. Ao lado do seu corpo, havia um saquinho com cocaína.

Segundo a publicação, ela foi encontrada usada apenas um top e calcinha, chegando a ser levada para o hospital Bronx-Lebanon, mas não resistiu. Após exames, foi constatado que ela estava grávida de 20 semanas.

