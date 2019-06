Acusadora diz que aceitaria desculpas de Neymar, mas não retiraria a queixa

Najila Trindade Mendes descreveu com mais detalhes o que aconteceu na noite em que diz ter sido estuprada pelo atacante Neymar, no dia 15 de maio, em Paris, na França. Na entrevista completa ao jornalista Roberto Cabrini, do programa “Conexão Repórter”, do SBT, a modelo foi indagada se aceitaria um pedido de desculpas do craque.

Desde que a denúncia foi feita em uma delegacia especializada de São Paulo, a jovem diz que não voltou a conversar com o jogador do PSG (Paris Saint-Germain), mas que aceitaria caso surgisse algum pedido. “Conversaria, com certeza”, disse Najila, antes de ser perguntada se o desculparia. “Por que não? Todo mundo pode errar”.

Ao ser perguntada se com um encontro e um pedido de desculpas retiraria a queixa, ela foi enfática e negou que tomaria essa atitude. Najila ainda afirmou que nunca mais terá a mesma admiração pelo atleta e que, em um determinado momento, “se sentiu culpada pelo que aconteceu”.

“Não vou retirar o que aconteceu. Eu acho que perdoar, desculpar, é um processo. Não tem como eu virar para ele agora e falar “Te perdoo e volto a ter a mesma admiração”, não tem como. Não vou ficar. É muito difícil o que está acontecendo. Eu tenho que lidar primeiro com o que sinto, para depois lidar com o que ele sente. Eu fiquei com vergonha, fiquei mal, me senti um lixo, culpada e muito culpada, porque eu fui até ele, eu quis ficar com ele. Então, eu me senti culpada pelo que aconteceu”, disse na entrevista.

Mais adiante no vídeo, a mulher não parece ter tanta certeza do perdão, mas diz que o faria para viver em paz e dar continuidade na sua vida. “Não sei, vou tentar [perdoar algum dia]. Para o meu bem, porque não vai ser bom ficar carregando isso, não vai ser bom continuar vivendo essas coisas que estou vivendo nesses dias.

Ameaças do estafe de Neymar

Em um determinado momento, Najila chora. Ela conta que pessoas ligadas ao jogador a procuram para ameaçar, incluindo advogados, e que tem se sentido muito pressionada. “Muito [pressionada]. Das pessoas por trás dele. Da carreira dele. Tem chegado por ligações, mensagens, me veem na rua e me maltratando”, afirmou a mulher, que balança a cabeça positivamente quando é indagada se as ligações são de pessoas acerca do jogador. “Não tenho certeza que todas elas, mas muitas pessoas sim. Advogados”, ressaltou.