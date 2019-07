A Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União já trabalham em pareceres favoráveis ao nome de Eduardo Bolsonaro para assumir a embaixada do Brasil em Washington

A indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos já é tratada nos bastidores do Palácio do Planalto como “quase certa”. O anúncio oficial, no entanto, não tem data para ocorrer.

O grupo que defende a nomeação de Eduardo, do qual faz parte o chanceler Ernesto Araújo, busca, neste momento, construir o consenso dentro do governo e alinhar a “estratégia de comunicação” para minimizar possíveis desgastes.

Entre os auxiliares do presidente, alguns têm se mostrado mais resistentes à indicação, temendo uma repercussão negativa para o governo. É este o ponto que o grupo pró-Eduardo tenta pacificar. Apesar disso, ninguém deverá se colocar publicamente contra a entrega da embaixada ao filho do presidente.

Ao mesmo tempo, governistas trabalham para que o filho do presidente diminua as resistências à indicação no Senado, onde os pretendentes ao posto de embaixador são sabatinados na Comissão de Relações Exteriores e no plenário. Senadores prometeram barrar a nomeação, e o governo quer evitar uma derrota nesse sentido. Neste momento, segundo a avaliação de um aliado no Congresso, a divisão entre os parlamentares contra e a favor da indicação está equilibrada.

Em outra frente de atuação, a Controladoria-Geral da União, do ministro Wagner Rosário, e a Advocacia-Geral da União, do ministro André Luiz Mendonça, já estariam preparando pareceres favoráveis à nomeação. O chefe do Executivo, segundo assessores, quer evitar uma eventual contestação da indicação na Justiça.

Nesta segunda-feira (15), Bolsonaro voltou a defender a indicação do filho e disse que, se ele está “sendo criticado, é sinal de que ele é a pessoa adequada”. Nesta quarta-feira (17), o presidente Bolsonaro desembarca em Santa Fé, na Argentina, para participar da Cúpula do Mercosul. Eduardo, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, não deve acompanhar o pai desta vez.

Indicação arriscada

Segundo auxiliares do presidente, o Planalto reconhece que a indicação é um dos “movimentos mais arriscados” de Bolsonaro até aqui. Nas contas do presidente, entretanto, o eventual desgaste político de uma acusação de nepotismo é menor do que os ganhos em ter Eduardo buscando reforçar o relacionamento com o governo do presidente dos EUA, Donald Trump.

Até mesmo o ideólogo de direita Olavo de Carvalho fez críticas à possibilidade de Eduardo se tornar embaixador do Brasil em Washington. Sob a alegação de que o filho do presidente tem uma “missão histórica” no Congresso – a de liderar uma eventual CPI para investigar o Foro de São Paulo –, Olavo disse, em vídeo publicado no fim de semana, que um novo cargo seria a “destruição da carreira” de Eduardo.

Deixe seu comentário: