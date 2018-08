A Advocacia-Geral da União se manifestou contra o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela

O governo do Estado tenta conter o fluxo migratório de venezuelanos, que fogem das crises social, política e econômica do país governado por Nicolás Maduro. No documento entregue ao Supremo, a AGU explica que, além de ineficaz, o fechamento da fronteira é contrário à ordem jurídica nacional e internacional, uma vez que violaria tratados internacionais aos quais o Brasil é signatário.

“No âmbito do Acordo sobre Cooperação Sanitária Fronteiriça […], não se pode adotar medidas de profilaxia internacional que impliquem o fechamento total de suas respectivas fronteiras”, destaca o documento da AGU.

Além do fechamento temporário da fronteira, o governo de Roraima pediu ao STF que os imigrantes sejam redistribuídos para os outros 26 Estados do País. O Estado pediu ainda a instalação de barreira sanitária e de hospital de campanha do Exército exclusivamente para atender às demandas dos imigrantes do país vizinho. O pedido de Roraima foi protocolado em ação que já tramita no STF, desde abril, sob a relatoria da ministra Rosa Weber.

Tensão