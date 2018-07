A advogada Janaína Paschoal criticou o sistema político após veto de PRP ao candidato Jair Bolsonaro

A professora e advogada Janaína Paschoal (PSL), cogitada para ser vice na chapa encabeçada pelo deputado Jair Bolsonaro (PSL), defendeu neste sábado (21), as candidaturas avulsas. Pelo Twitter, ela criticou o fato de o PRP ter negado o apoio ao deputado e, com isso, a possibilidade do general Augusto Heleno ser o vice.

Janaína pediu aos seguidores para abstraírem a possibilidade de ela ser candidata a vice e criticou as estruturas partidárias atuais. Para ela, a cláusula de barreira, aprovada na última reforma eleitoral, não corrige “absurdos” e ainda fortalece grandes partidos.

Ela diz ainda que o sistema político “aniquila” a liberdade. “Seres humanos não podem ser negociados. Um sistema político partidário que aniquila a liberdade não tem como dar certo. No lugar de se discutir ideias, fazem-se negociatas. E todos parecem achar isso normal. Eu fico indignada”.

A advogada e Bolsonaro se aproximaram nas últimas 24 horas depois de o PRP dizer não ao deputado, que chegou a descartar a possibilidade de Paschoal ser a vice. No domingo, o PSL realiza sua convenção nacional no Rio de Janeiro que deve oficializar o deputado. Bolsonaro prometeu anunciar o vice durante o evento.

Vice

Janaína se tornou conhecida por ser uma das autoras do parecer que embasou o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). “O meu sentimento é que ela [Janaína] está com vontade de ajudar a transformar o Brasil. Estamos ‘namorando’ por telefone. Ela deu sinal verde. Ela deve vir ao Rio e, provavelmente, no domingo (22) estará na convenção. Pode acontecer de anunciar [a chapa] lá. Vai ser a dupla Já-Já”, disse Bolsonaro, nesta sexta-feira (20).

“Avaliamos que ela pode contribuir numa campanha à Presidência”, disse Bolsonaro. “Não podemos errar, temos que construir uma candidatura diferente das que estão aí”, acrescentou.

Janaína se filiou ao PSL em abril, no limite do prazo que tornaria possível uma candidatura este ano. Ela foi convidada pelo deputado Major Olímpio (PSL-SP), presidente do partido em São Paulo, a concorrer ao governo do Estado, mas recusou e estudava uma candidatura a deputada estadual. Na quinta-feira, o presidente nacional do PSL, Gustavo Bebianno, esteve em São Paulo e conversou com a advogada.

Antes de Janaína, Bolsonaro convidou o senador Magno Malta (PR-ES) para o posto de vice. Malta, no entanto, preferiu disputar a reeleição ao Senado. As negociações entre PSL e PR naufragaram depois, porque o PR exigia uma contrapartida de coligação na eleição para deputado no Rio e em São Paulo, o que o partido de Bolsonaro não considerou vantajoso.

Depois, as tratativas se voltaram para o general Augusto Heleno (PRP), que chegou a aceitar o convite. Neste caso, no entanto, a aliança foi barrada pela direção nacional do PRP. Bolsonaro também descartou a possibilidade de o vice ser o general Hamilton Mourão, que se filiou este ano ao PRTB, partido do presidenciável Levy Fidélix.

