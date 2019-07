A Agência de Segurança de Aviação da União Europeia ordenou a inspeção nas asas de 25 aviões Airbus A380 por um risco de fissura

A Agência de Segurança de Aviação da União Europeia (EASA, na sigla em inglês) solicitou uma inspeção nas asas de 25 aviões Airbus A380 dos modelos mais antigos por um risco de fissura, informou a entidade em um comunicado.

Em uma “proposta de diretriz de navegabilidade”, a EASA indica que foram detectados “casos de fissuras” nas asas de alguns A380.

A agência não pediu que os aviões deixem de voar, mas afirma que o problema, se não for detectado e corrigido, poderia “reduzir a integridade estrutural das asas”.

O jornal Les Echos, que revelou na terça-feira (9) a nota publicada em 5 de julho, afirma que agência com sede na Alemanha recomenda uma inspeção com ultrassom de 25 dos 234 aviões A380 atualmente em circulação, ou seja, aqueles que foram fabricados há mais de 15 anos.

“A diretriz é considerada uma ação provisória, limitada aos 25 conjuntos de asas mais antigos”, afirmou a EASA em um comunicado.

A EASA diz que a diretiva será limitada aos 25 conjuntos de asas mais antigos da frota do A380, embora possa se expandir posteriormente para cobrir aeronaves adicionais. As inspeções devem ser realizadas dentro de 180 desde a data de montagem das asas ou de 147 meses se contada a fabricação da aeronave pela Airbus. Assim, após o primeiro serviço, a inspeção deverá ser repetida a cada 36 meses. Os operadores que detectarem qualquer rachadura estão sendo instruídos a entrar em contato com a Airbus antes do próximo voo para obter instruções de reparo.

Produção

Em fevereiro deste ano, a Airbus anunciou que vai parar de produzir o A380, o maior avião de passageiros do mundo, segundo as agências internacionais de notícias. O último modelo será entregue em 2021.

A gigante da aviação decidiu encerrar a fabricação do avião após seu maior cliente dessa aeronave, a Emirates, reduzir pedidos e substituí-los por modelos menores e mais econômicos.

“Não temos nenhuma base para sustentar a produção, apesar de todos os nossos esforços de vendas para outras companhias aéreas nos últimos anos”, disse Tom Enders, CEO da Airbus, segundo informa a rede “CNN”.

O A380 chegou ao mercado há 14 anos, em uma gigantesca aposta da Airbus.

A empresa entregou 234 aeronaves A380 até hoje, menos de um quarto dos 1.200 que previa vender. A Emirates tem 100 A380 em sua frota. O avião pode transportar mais de 800 passageiros.

Os planos da Airbus foram prejudicados por companhias aéreas que voltaram atenções para jatos de passageiros mais leves e mais econômicos.

“O anúncio de hoje é doloroso para nós e para as comunidades do A380 em todo o mundo”, disse Enders, à época. “Mas os A380 ainda voarão por muitos anos e a Airbus continuará apoiando as operadoras do A380”.

