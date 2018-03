A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proíbe a distribuição de alisantes de cabelo após encontrar substância cancerígena

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a comercialização de quatro alisantes que estavam sendo oferecidos no mercado. O motivo da apreensão foi o fato de esses cremes e produtos apresentarem quantidades de formol em níveis fora do limites tolerado pela legislação.

Os produtos proibidos são respectivamente todos os lotes de Maxxdonna Profissional Matutinha e Ingel Maxx Premium, Forever Liss Professional. Estes produtos não podem mais ser vendidos ou divulgados. Além disso, lotes específicos da Forever Liss Btox e Bio Amazônia também foram proibidos.

De acordo com entidades de saúde, o formol é uma substância cancerígena. E a sua presença em doses acima do tolerado pode causar problemas de saúde, seja pelo contato com a pele, com os olhos ou inalação. As pesquisas foram feitas pelo Laboratório central de Saúde Pública de Pernambuco. A decisão impede os produtos de serem distribuídos, divulgados, comercializados e utilizados.

Uso permitido do formol

Devido ao seu aspecto tóxico, o uso do formol em produtos cosméticos é limitado, sendo permitido apenas como conservante, na concentração de 0,2%, mas nunca como alisante.

Escova de cabeleireiro em casa

O cabeleireiro Cleber Lopes, do Cleber Lopes Beauty & Life Institute, em São Paulo deu algumas dicas para quem quer fazer uma escova de salão em casa:

Lave os fios

Se o cabelo amanheceu ou anoiteceu horroroso, a primeira coisa a fazer é correr para o chuveiro. Lave com seu xampu e condicionador favoritos e, ainda no banho, desembarace os fios. Tire todo o condicionador e, se a crise for causada pelo volume de arapuca, aproveite para passar um leave-in (aqueles cremes que dispensam o enxágüe) só no comprimento.

Retire a umidade

Caso não pretenda passar horas frente do espelho segurando o secador, o jeito é tirar o excesso de umidade com a toalha. No entanto, esqueça aquela ideia de esfregar a dita-cuja na cabeça. Basta pressionar, com cuidado, ensina o cabeleireiro Cleber. Terminando, passe um pente de dentes largos para manter os fios soltos e sem nós.

Fuja dos erros

Só para garantir, você está proibida de: torcer os fios (eles não são a sua toalha de banho); esfregar a toalha na cabeça e deixar aquele famoso restinho de condicionador. Isso tudo só enfraquece o cabelo, que quebra mais fácil, explica o cabeleireiro Cleber.

Use termoativos confiáveis

Sabe os famosos cosméticos termoativados, que prometem dar vida ao cabelo com a ajuda do secador? Então, nem sempre o milagre acontece. Os impostores estão por toda a parte e, para evitar surpresas, dê uma conferida na textura do produto que você compra. Cleber indica os de consistência suave, assim o cabelo não perde o brilho natural. (aprenda a retocar em casa sua tintura).

Escolha uma boa escova

Agora que a faxina está terminada e boa parte do mau humor já desceu pelo ralo do banheiro, é hora de partir para a escova em si. O primeiro passo? A escolha de uma boa escova, óbvio. As melhores têm cerdas de javali, mais macias, diz Cleber. Já as de nylon são recomendadas para mulheres de cabelo grosso. O tipo de fio, liso ou encaracolado, também interfere na decisão. Os lisos pedem uma escova térmica para modelar melhor a ponta, e os encaracolados exigem uma escova mista (de cerâmica, com íons e cerdas) para alisar e modelar.

Fazendo a escova

Com tudo em mãos, comece a secar o cabelo com o secador e a ajuda das mãos com cuidado para não embaraçar. Quando os fios estiverem apenas úmidos, faça divisões em diagonais e trabalhe e madeixa por madeixa para que a raiz não fique marcada.

Deixe seu comentário: