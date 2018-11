A Agência Nacional do Petróleo assegura que caiu o preço da gasolina em Porto Alegre

O preço a gasolina nas bombas caiu nesta semana, apontam dados divulgados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis), que coletou dados em cerca de 500 cidades brasileiras. Em Porto Alegre, de acordo com a agência, o preço da gasolina caiu pela segunda semana consecutiva. O levantamento da ANP apontou um valor médio de R$ 4,886, considerando 39 postos de combustível consultados na Capital gaúcha. O valor é R$ 0,033 a menos do que na semana anterior.

O levantamento da ANP encontrou o litro da gasolina comum custando de R$ 4,73 a R$ 4,999. Ou seja, uma diferença de R$ 0,27 entre o preço mínimo e o máximo.

No geral, o levantamento semanal de preços da ANP no País registrou um valor médio para o consumidor final de R$ 4,709 para R$ 4,658 – o que representa um recuo de 1,08%. Os preços variaram de acordo não apenas com a cidade, mas também de estabelecimentos.

Nesta semana, o valor da gasolina das refinarias também recuou. Com os reajustes da Petrobras, o valore vigentes entre o dia 4 deste mês e o dia 10, foi de R$ 1,8466 para R$ 1,6734 – uma queda de 9,38%.

As alterações fazem parte da política de preços da Petrobras, adotada em 2017, que tem como objetivo acompanhar as cotações internacionais. Para definir os preços, a empresa observa fatores como o câmbio e o valor do barri de petróleo no mercado externo.

Nesta semana, o dólar subiu 1% em relação ao real, segundo dados do ValorPro. Já o preço do barril do Brent, referência internacional, caiu e chegou a ficar abaixo de US$ 70 – o que não acontecia desde abril.

O repasse dos reajustes da Petrobras nas refinarias para as bombas final depende dos distribuidores – ou seja, fica a cargo dos postos repassar ou não a baixa do preço da gasolina ao consumidor final.

Em 2018, o valor médio da gasolina nas bombas acumula alta de 13,63%. A variação é maior que a inflação esperada para o ano todo, de 4,4% segundo o relatório Focus, do Banco Central.

Diesel, etanol e gás de cozinha

A ANP também divulgou o preço médio do diesel na semana, que passou de R$ 3,719 para R$ 3,685, o equivalente a queda de 0,9%. Nas refinarias, o valor permaneceu congelado em R$ 2,1228.

No ano, o preço do diesel nas bombas acumula alta de 10,8%, considerando o valor médio informado pela ANP – ou seja, também superior à inflação esperada para 2018.

O valor do etanol também caiu na semana, com o preço médio por litro passando de R$ 2,975 para R$ 2,951. Isso representa um recuo de 0,8%. Em 2018, o preço do etanol acumula alta de 1,34%.

Já o preço médio do botijão de gás de cozinha subiu 0,38%, de R$ 68,33 para 68,59. No ano, a alta acumulada é de 1,75%.

