A Agência Nacional do Petróleo constatou que os preços da gasolina e do diesel caíram pela quinta semana seguida para o consumidor

Os preços médios da gasolina e do diesel ao consumidor caíram pela quinta semana seguida, de acordo com dados divulgados nessa sexta-feira pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis). Já o valor médio do etanol nas bombas teve a quarta baixa consecutiva.

De acordo com o levantamento realizado pelo órgão, o preço da gasolina apresentou um leve recuo de 0,66%, terminando a semana a R$ 4,495 por litro. Já no acumulado do ano, o preço médio desse combustível para o consumidor subiu 9,66%.

Os valores anotados pela pesquisa são fruto de uma média calculada pela ANP, que verifica os preços em diversos municípios. Assim, podem ocorrer variações de acordo com o local observado.

Nesta semana, a Petrobras elevou o preço da gasolina nas refinarias em aproximadamente 2,8%, seguindo a sua política de preços adotada há um ano e que reajusta os valores quase diariamente.

O objetivo é acompanhar as cotações internacionais, influenciadas, entre outros fatores, pelo câmbio e preços do barril de petróleo.

O repasse ou não dos reajustes da Petrobras para o preço cobrado do consumidor final depende dos postos.

Diesel e etanol

Nesta semana, o preço médio do diesel nos postos caiu 0,14%, para R$ 3,384 por litro, em média. Nas refinarias, o valor permanece congelado, conforme acordo feito durante a greve dos caminhoneiros. Já o preço do etanol caiu 1,66% nesta semana, passando para a média de R$ 2,833 por litro.

Da mesma maneira como ocorre com a gasolina, os valores divulgados pela Agência Nacional do Petróleo são obtidos a partir de uma média, calculada a partir de dados coletados em vários municípios, e, portanto, os preços variam de acordo com a região.

Na mesma semana em que a Petrobras anunciou aumento de 4,4% do preço do botijão de gás de cozinha, o valor médio do produto para os consumidores subiu 0,26%. Segundo a ANP, o valor médio terminou a semana em R$ 68,46. O aumento faz parte da política de reajustes trimestrais da Petrobras.

Novo aumento

A Petrobras elevou em 1,07% preço da gasolina comercializada nas refinarias. Com isso, o preço da gasolina “A” nas refinarias passou de R$ 2,0033 por litro para R$ 2,0249, a partir deste sábado. Na quinta-feira, a petroleira havia mantido inalterado preço do combustível.

Em março deste ano, a empresa mudou sua forma de reajustes, e passou a divulgar preços do litro da gasolina e do diesel vendidos pela companhia nas refinarias – e não mais os percentuais de reajuste.

Já o preço do diesel segue em R$ 2,0316 por litro desde 1º de junho, quando a estatal reduziu em R$ 0,07 o preço. O compromisso foi originado da greve nacional dos caminhoneiros, iniciada em 21 de maio. Uma das principais reivindicações da categoria era redução no preço do diesel.

A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde o dia 3 deste mês. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior periodicidade, inclusive diariamente. Desde o início desse sistema, o preço da gasolina nas refinarias acumula alta de 54,12% e, o do diesel, valorização de 49,92%.

