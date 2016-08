A agenda de Temer

Enquanto o chefe do Executivo, se oficializado no cargo na terça-feira, prepara agenda internacional para explicar ao mundo que não houve o golpe propalado por Lula da Silva e o PT, o staff mapeia as regiões com maiores índices de rejeição ao sucessor de Dilma Rousseff, a fim de minar futuras resistências político-sociais. Temer fará agenda pelas principais capitais a partir de outubro. As primeiras sondagens mostram as regiões Norte e Nordeste como o maior desafio – evidentemente o reduto eleitoral do PT.

Estratégia

A estratégia do Palácio do Planalto é jorrar dinheiro de publicidade em jornais e rádios locais. E retomar as obras já listadas, de imediato, nas duas regiões.

Tempo contra

Analistas contam o prazo para o presidente Temer convencer de que o Governo terá fôlego para frear a crise. Por ora, os números são carregados por euforia. E só.

Reforma$

Henrique Meirelles (Fazenda) deu recado dos maiores empresários a Temer. O mercado espera resposta em três meses. Ou ele faz reformas ou aumenta impostos e perde apoio.

Madre Teresa…

Gleisi Hoffmann (PT-PR) deu de Madre Tereza e foi crucificada até por aliados – a TV não mostrou, mas petistas desaprovaram quando disse que a Casa não tinha moral para julgar Dilma Rousseff. Fato, em parte. Entre eles a própria Gleisi, suspeita de ganhar R$ 1 milhão do petrolão. Seu marido, Paulo Bernardo, foi preso na Operação Lava-Jato.

…Bobo da Corte

O senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), no afã de defender sua trajetória, acusou Lindbergh Farias de “generalizar” a acusação sobre o PMDB. “É preciso separar o joio do trigo”, sentenciou o senador, implicitamente sobre a legenda, jogando no sal o próprio partido – passou recibo, reconheceu que tem corrupção entre seus pares.

Segura a bronca

O roteiro do depoimento da iminente presidente destituída Dilma Rousseff é desenhado no Palácio da Alvorada. Faz media training diariamente para controlar a raiva e não cair em armadilhas provocativas dos adversários.

Roteiro

Dilma dedicará cerca de 20 minutos rebatendo as denúncias; os outros dez serão permeados pela alegação de que é vítima de um golpe que “a história julgará”.

Conta outra

Um dos pontos do roteiro traçado pelos petistas inclui Dilma e Lula, e outros aliados, descendo a rampa do Congresso de braços entrelaçados, na tentativa de passar imagem para a História de que foram vítimas de um golpe e expulsos pelo Congresso.

Frases épicas

Algumas para os anais do Senado: “Aqui é o sujo falando do mal lavado”, do senador Magno Malta. “Isso aqui não é um debate parlamentar, é um julgamento”, do presidente do STF Ricardo Lewandowski, colocando ordem no plenário.

CNN alive

O mundo está de olho. A rede americana CNN, o maior canal dos EUA, durante todo o dia ontem exibiu reportagem especial sobre o impeachment. Uma repórter entrou com flashs ao vivo. Curioso, direto da praia de Copacabana, com muitos coqueiros ao fundo.

CPI do Carf

O deputado João Carlos Bacelar (PR-BA) não se conformou e até ontem coletou mais de 250 assinaturas para pedir uma nova CPI do CARF, a fim de enquadrar industriais e banqueiros que se livraram das convocações por dribles de deputados que financiam.

Motivações

“Um dos fatos determinados, além do não compartilhamento das informações, é a prisão de um conselheiro do CARF em Brasília agenciando sentença”, justifica Bacelar.

Velho Chico

Licença ao leitor, para variar um pouco. Desde “Renascer” (sem desmerecer O Reio do Gado) a TV Globo não exibe uma novela regionalista tão boa como “Velho Chico”. Parabéns a Benedito e, em especial, a Luiz Fernando Carvalho. Obra prima.

Ponto Final

Um dos principais papéis do jornalismo é questionar, sempre. Desde a denúncia sobre o Caso Feliciano, a Coluna tem ouvido os envolvidos, sem ceder às paixões ideológicas ou fazer julgamentos, como os aliados dele e da jovem Patrícia Lélis. Há “fios soltos” que precisam ser ligados. Ainda há muitas perguntas sem respostas, dos dois lados.

