A Alemanha faz apreensão recorde de cocaína vinda do Uruguai ao flagrar carga avaliada em 4 bilhões de reais

A alfândega de Hamburgo, na Alemanha, anunciou nesta sexta-feira (2) a apreensão recorde de 4,5 toneladas de cocaína em um navio que atracou no porto da cidade. A droga é avaliada em 1 bilhão de euros (cerca de 4,3 bilhões de reais). As informações são da emissora internacional de notícias da Alemanha Deutsche Welle.

A cocaína foi descoberta há duas semanas durante uma checagem de rotina num contêiner, que supostamente transportava soja, proveniente de Montevidéu, no Uruguai, e que tinha como destino Antuérpia, na Bélgica. Segundo as autoridades, a cocaína estava divida em 4.200 pacotes distribuídos em 211 bolsas esportivas.

“Essa enorme quantia representa a maior apreensão individual de cocaína já realizada na Alemanha”, destacou a alfândega de Hamburgo, em comunicado. “Assumindo o teor de pureza da cocaína, as 4,5 toneladas têm um valor de mercado de aproximadamente 1 bilhão de euros”, destacou o texto.

A cocaína apreendida já foi incinerada pelas autoridades e as medidas de segurança ampliadas no porto.

No final de julho, autoridades alfandegárias descobriram 1,5 toneladas de cocaína vinda do Brasil num contêiner que supostamente transportava tabaco.

O porto de Hamburgo é o maior da Alemanha e o terceiro mais movimentado da Europa. Segundo o Relatório Mercados de Drogas da União Europeia (UE), o principal porto de entrada de drogas na Europa é Roterdã, na Holanda, no entanto, o tráfico está aumentado em Hamburgo.

Nos últimos anos, foram descobertas várias remessas de cocaína de até 1 tonelada, mas a recente apreensão foi de uma quantidade sem precedentes. Em 2018, a polícia de Hamburgo destruiu drogas apreendidas no valor de 520 milhões de euros.

Cerca de 9 milhões de contêineres passam anualmente pelo porto de Hamburgo. Drogas já foram descobertas em bananas, café a agora em bolsas esportivas. De acordo com autoridades, apenas uma parcela das drogas enviadas para a Europa são apreendidas.

Rio Grande do Sul

Em outro caso, ocorrido na última terça-feira (30), a Superintendência da PF (Polícia Federal) no Rio Grande do Sul prendeu em flagrante duas mulheres no aeroporto Salgado Filho, na Zona Norte de Porto Alegre, por tráfico internacional de drogas.

De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, a dupla tentava embarcar para a capital portuguesa, Lisboa, com pelo menos 5,5 quilos de cocaína. O entorpecente estava escondido em fundos falsos nas malas de viagem e foi descoberto com o auxílio de dois cães farejadores.

Agentes da PF então abordaram as passageiras e vistoriaram as suas respectivas bagagens, verificando a presença de um bloco de pó branco que testes químicos comprovaram ser cocaína. O material estava em um pacote embalado por tecido azul, ocupando quase todo o volume em cada uma das malas.

Um das mulheres tem 30 anos e é natural de Caxias do Sul (Serra), enquanto a outra, de 24 anos, nasceu em Itacoatiara (AM). Nenhuma delas possuía antecedentes criminais.

