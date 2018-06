A Alemanha pediu desculpas à Suécia por comemoração efusiva

A Alemanha pediu desculpas à Suécia pelos incidentes ao fim da partida do Mundial, no sábado, quando integrantes da seleção alemã comemoram o gol da virada, fazendo 2 a 1 nos acréscimos, em frente ao banco do adversário, o que irritou os suecos.

Neste domingo, a federação do país publicou um pedido de desculpas aos suecos em suas redes sociais. “Era uma partida cheia de emoção. No fim, qualquer reação ou gesto de nossa comissão técnica em direção ao banco sueco foi emocional demais. Não é nossa maneira de fazer as coisas”, escreveu a federação alemã em sua conta no Twitter, uma mensagem concluída com “Ursäkta!” (Perdão, em sueco).

O técnico alemão, Joachim Löw, sempre insistiu que o respeito ao adversário e aos árbitros é uma das identidades de sua equipe.

Ao fim da partida, quando a Alemanha acabava de virar a partida com um gol de Toni Kroos aos cinco minutos dos acréscimos, membros da delegação alemã foram até o banco sueco para festejar.

Um dos mais irritados após o gol do adversário, o treinador da seleção sueca, Janne Andersson, afirmou que alguns alemães provocaram comemorando o gol marcado nos acréscimos “correndo até nossa zona fazendo gestos sob nossos narizes”.

“Alguns se comportaram de forma não correta”, completou o técnico Janne Andersson. “É preciso deixar o adversário em paz com seu luto. Não se pode zombar assim de um adversário contra quem se lutou 95 minutos.”

“Comportamento nojento! Foi falta de respeito”, esbravejou o meio-campo sueco Emil Forsberg.

O diretor-esportivo da federação alemã, Oliver Bierhoff, reconheceu que houve excessos por parte dos alemães, mas também reclamou dos suecos. “Uma partida tão destrutiva, com tanta catimba, não pode ser recompensada.”

Löw não quis entrar em polêmica após a partida. “Não vi tal coisa”, declarou o técnico da Alemanha. “Após o apito final estávamos concentrados em outras coisas. Estávamos festejando. Não vi nenhum gesto para o banco da Suécia”.

Alívio

O placar de 2 a 1, salvou a Alemanha de um novo embaraço, depois da derrota para o México por 1 a 0, no jogo de estreia no Mundial.

Jornais alemães enalteceram a partida da seleção da Alemanha. “Kroos, no último lance! A seleção alemã está de volta à corrida [pelo título]”, estampou o renomado portal esportivo Kicker. O tabloide Bild também celebrou o gol salvador de Kroos. “Obra de arte de Kroos salva nossa Copa do Mundo”, estampou. “Campeão mundial dos medos superados”, foi a manchete do jornal Süddeutsche Zeitung.

As manchetes retratam o sentimento dos alemães e foi justamente a celebração do segundo gol, que trouxe o alívio ao grupo de Joachim Löw, marcado por Toni Kroos. Aos 50 minutos, Timo Werner sofreu falta na lateral da área; na cobrança, Toni Kroos rolou para Marco Reus, que ajeitou para o meia acertar o ângulo do gol sueco, virando o jogo e salvando os alemães.

Agora, a situação dos atuais campeões mundiais no Grupo F é um pouco melhor. A Alemanha divide a vice-liderança com a Suécia, ambos com três pontos, a uma vitória do líder México.

