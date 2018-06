A Alemanha pediu desculpas por seu fracasso no Mundial

A seleção alemã pediu desculpas nesta quinta-feira por cair na primeira fase do Mundial. Os atuais campeões precisavam vencer os sul-coreanos, já eliminados, na última rodada do Grupo F, mas acabaram derrotados por 2 a 0 e deram adeus ao sonho do pentacampeonato. Antes celebrado pela força e pela organização, o futebol alemão ficou longe do que esperavam os fãs do esporte.

O time reconheceu que “não jogou como campeões mundiais”. O técnico Joachim Löw e o capitão Manuel Neuer já haviam ressaltado que a equipe não mereceu avançar no torneio.

“Queridos torcedores, nós sentimentos que decepcionamos vocês”, diz o comunicado, que ainda lembra que o Mundial só vem a cada quatro anos. “E nós esperávamos tão mais de nós. Nós sentimos muito por não jogar como campeões do mundo e, por mais que seja doloroso, merecemos estar fora”, lê-se na publicação feita no Twitter da seleção.

Os alemães ainda agradeceram ao “incrível” apoio da torcida pelo mundo e à hospitalidade russa.

“Nós celebramos juntos em 2014, mas às vezes no futebol você tem que aceitar a derrota e admitir que seus oponentes foram melhores”, ressaltou a seleção, ao congratular Suécia e México pela classificação e a Coreia do Sul pela vitória.

Volta para casa

A seleção alemã embarcou de volta para casa nesta quinta-feira, horas depois de ter perdido de 2 a 0 para a Coreia do Sul e ter selada sua eliminação do Mundial na primeira fase. O time só dependia de si mesmo para avançar: precisava ganhar dos sul-coreanos, já sem chances, mas não demonstrou em campo o favoritismo com o qual iniciou o Mundial.

Imagens da agência Reuters mostraram jogadores e comissão técnica no aeroporto de Vnukovo, no qual o time aterrissou em 12 de junho para defender o título. Nas fotos, por exemplo, o treinador Joachim Low passa por detectores de metais e o meia Toni Kroos leva sua bagagem. O armador Mesut Özil coloca a mala no raio-x, e o zagueiro Matt Hummels entrega seus documentos às autoridades de voo.

“Não aproveitamos”

Depois do apito final, Mats Hummels desabafou sobre a situação do time.

“Esse gol no fim do jogo desequilibrou. É uma noite muito amarga para nós. É muito difícil colocar isso em palavras. Nós tentamos até o final, acreditávamos até o final, mesmo tomando um gol, nós tentamos virar o jogo, mas não conseguimos chegar. Tivemos oportunidades, eu mesmo, mas não há o que fazer. Isso realmente nos quebrou hoje. Nós não aproveitamos as oportunidades”, disse Hummels.

A Alemanha tomou o primeiro gol aos 48 minutos da etapa complementar e se desesperou. O goleiro Manuel Neuer foi ao ataque e levou o segundo gol que afundou os atuais campeões mundiais.

A derrota desta quarta deixou a Alemanha com apenas três pontos. Suécia e México terminaram a primeira fase com seis, se classificaram e vão enfrentar quem passar do grupo E, do Brasil. Já a Coreia do Sul, também com três pontos, ficou em terceiro, vencendo os alemães no saldo de gols.

