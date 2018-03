A Alemanha vai poupar titulares para o confronto com a Seleção Brasileira

A Alemanha não terá força total para o amistoso contra o Brasil, na próxima terça-feira (27). Joachim Löw, treinador da seleção alemã, liberou dois jogadores considerados titulares da partida, poupando-os do cansaço na reta final de temporada: Thomas Muller e Mesut Özil. As informações são do site Lance!

A dupla atuou na partida contra a Espanha, nesta última sexta-feira, e os dois foram liberados pela comissão técnica logo após o apito final em Dusseldorf. A ideia é poupá-los de jogos não decisivos tendo em vista que a dupla ainda disputa grandes campeonatos, como a Liga Europa para o Arsenal de Özil, e a Liga dos Campeões para o Bayern de Munique.

Com a ausência da dupla, o treinador Joachim Löw terá mais espaço para fazer testes no time alemão, incluindo uma possível mudança de esquema tático a três meses da Copa do Mundo.

“Existe a possibilidade de jogarmos com dois atacantes, Mario Gómez e Sandro Wagner. Podemos jogar com Stindl vindo de trás. Isso depende da condição física de cada um. Ainda há espaço para melhorar. Podemos fazer muito mais. Contra a Espanha, nenhuma das equipes colocou todas as cartas na mesa”. afirmou Joachim Löw na coletiva após o empate com os espanhóis.

Outro jogador ficará de fora do amistoso, mas por questões médicas: o volante Emre Can, do Liverpool, sentiu fortes dores musculares nas costas e foi liberado para voltar à Inglaterra. Sami Khedira, substituído durante amistoso com a Espanha, sentiu o joelho direito e ainda é dúvida para enfrentar o Brasil. Alemanha e Brasil entram em campo nesta terça-feira, às 15h45min (de Brasília), no estádio Olímpico de Berlim.

