A alta de vendas no Brasil ajudou o Grupo Volkswagen Mundial a ter um primeiro semestre recorde

O Grupo Volkswagen registrou recorde histórico de vendas de veículos no primeiro semestre deste ano, com um total de 5,5 milhões de unidades, incluindo as marcas Audi, Seat, Skoda, Porsche e caminhões.

O volume de entregas é 7,1% maior que o verificado no mesmo período do ano passado, o que coloca o conglomerado alemão na direção de mais um ano na liderança mundial do setor, embora a Renault-Nissan já reivindique este título.

Praticamente todas as regiões apresentaram um saldo positivo, mas os números do Brasil estão entre os mais fortes, com alta de 22% no semestre, passando de 142 mil unidades no ano passado para 174 mil em 2018.

Com o avanço, impulsionado por novos modelos como Polo e Virtus, a Volkswagen tomou da Fiat a vice-liderança do mercado brasileiro de carros e comerciais leves e agora está atrás apenas da Chevrolet.

Por marcas

Marcas mais populares que são vendidas apenas na Europa, Seat e Skoda tiveram as maiores altas entre carros no semestre, de 17,6% e 11,6%, respectivamente. A linha de caminhões MAN registrou avanço de 24%.

Carro voador de luxo

O próximo carro do espião James Bond pode não ter rodas. Isso porque a Aston Martin, tradicional marca britânica que produz os modelos amados pelo espião, mostrou um conceito de “carro esportivo de luxo para os céus”.

O Volante Vision Concept ainda parece peça de ficção científica, mas a empresa acredita que guiar pelos ares em pequenos veículos elétricos será crucial para a mobilidade do futuro.

O modelo é capaz de decolar verticalmente e pode levar até três pessoas a uma velocidade máxima de 322 km/h, com propulsão híbrida da Rolls-Royce e sistema de condução autônoma.

Não é nenhuma novidade fabricantes tradicionais criarem modelo voadores. Só nos últimos anos, a Audi mostrou um conceito junto a Airbus, a Toyota trabalha para lançar um em 2020 e a Uber desenvolve um táxi voador em parceria com a Embraer.

No entanto, o Volante Vision Concept se destaca por ser um modelo de luxo que passa a sensação de ser um caça de guerra, segundo afirmou à Reuters Simon Sproule, chefe de marketing da marca britânica.

“Do mesmo modo que há Uber e Aston Martin, você terá Uber no céu e Aston Martin no céu.”

Segundo Sproule, um modelo desses não será barato, obviamente. A estimativa é que o preço tenha 7 dígitos, ou seja, algo em torno entre £ 1 milhão e £ 9,9 milhões.

