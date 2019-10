A Anatel autorizou o bloqueio do sinal de celular em áreas onde Bolsonaro ou Mourão estiverem

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) autorizou o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República a utilizar equipamentos bloqueadores de sinal de celular nos locais próximos de onde estiverem o presidente da República, Jair Bolsonaro, ou o vice-presidente, Hamilton Mourão.

Ainda segundo a decisão da Anatel, o uso dos bloqueadores deve ser feito em operações específicas, episódicas, urgente e temporárias “em que se identifiquem evidências concretas de risco potencial ou iminente de ações necessárias à preservação da segurança” do presidente e do vice.

A decisão autoriza o bloqueio onde as duas autoridades “trabalham, residem, estejam ou haja a iminência de virem a estar”. A autorização permite o bloqueio no local e até a uma distância de 200 metros em torno deles.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (14). No sistema da Anatel, os documentos relacionados ao processo estão classificados como “acesso restrito”.

Assistente virtual

A Anatel publicou edital para a contratação do seu assistente virtual inteligente, para o atendimento ao público. A agência estima que o contrato será no valor de R$ 3,2 milhões e terá duração de 30 meses, com possibilidade de renovação.

No entanto, o preço final será definido em um pregão eletrônico no próximo dia 22, no qual vencerá a empresa que oferecer o menor valor, desde que atenda a todos os requisitos exigidos no edital. As propostas iniciais serão enviadas a partir de agora até antes da abertura do pregão.

A Anatel calcula que o bot fará 4,9 milhões de atendimentos efetivos ao longo dos 30 meses de contrato, a um custo aproximado de R$ 0,42 cada, somando R$ 2,6 milhões. A infraestrutura e os serviços de setup, desenvolvimento, manutenção e aprimoramento do assistente custaria R$ 31,4 mil por mês, somando R$ 942 mil em 30 meses. O treinamento da turma de colaboradores terá um custo de R$19.975 e a integração com 15 sistemas legados da agência custaria R$ 177,9 mil. A soma desses quatro itens resulta no valor estimado de R$ 3,2 milhões.

Cada proposta deve conter necessariamente quatro itens: 1) o serviço de atendimento pelo assistente virtual inteligente; 2) infraestrutura na nuvem para a disponibilização do bot; setup; desenho dos fluxos; curadoria do conhecimento; manutenção e contínuo aperfeiçoamento do assistente; 3) integração do assistente aos sistemas legados da Anatel via APIs ou web services; 4) Treinamento de uma turma de 10 colaboradores da Anatel, em Brasília, para utilização da solução.

O bot será disponibilizado no WhatsApp, Facebook Messenger e no portal da Anatel na web. Pelo cronograma estabelecido pela agência, a entrada em operação no WhatsApp vai acontecer em até 61 dias após a assinatura do contrato. O Facebook Messenger receberá o robô 91 dias após a assinatura. O portal na web será o último a recebê-lo: 201 dias após o contrato ter sido assinado.