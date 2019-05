A Anistia Internacional pediu a revogação do decreto das armas editado por Bolsonaro

“No que se refere aos decretos que ampliam a posse e o porte de armas temos a preocupação com essa ampliação indiscriminada que pode significar maior vulnerabilidade para determinados grupos e populações. Não acreditamos que se resolverá o o problema da segurança pública com mais armas. Ao contrário, estudos mostram que quanto mais armas, mais mortes”, afirmou Jurema Werneck, diretora-executiva da entidade no Brasil.

De acordo com a Anistia Internacional, o discurso “antidireitos humanos” de Bolsonaro “está começando a se concretizar em medidas e ações que ameaçam e violam os direitos humanos de todas as pessoas no Brasil”.

Werneck e a diretora da entidade para as Américas, Érika Guevara-Rosas, pediram audiência com o Bolsonaro, mas disseram ter recebido a resposta de que o encontro não seria realizado. Elas devem se reunir ainda nesta terça com a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, e aguardam confirmação de uma reunião com o ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz.

Carta aberta