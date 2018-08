A antropóloga e escritora Miriam Goldenberg conduzirá a palestra do AGAS Mulher, dia 22, às 15h, dentro da programação da Expoagas 2018, na Fiergs

Mais uma vez as mulheres ganham espaço na Expoagas, que chega a sua 37ª edição, ganhando palco no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, entr eos dias 21 e 23 de agosto. Denmtrto da programação, merece destaque o braço da AGAS voltado ao segmento feminino, o Agas Mulher, considerado já uma marca registrada do evento. Dia 22, às 15 horas, no Salão de Convenções, a antropóloga e escritora Miriam Goldenberg conduzirá a palestra A invenção de uma bela velhice, abordando a conciliação do trabalho com a qualidade de vida.

Deixe seu comentário: