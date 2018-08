A Anvisa suspendeu lotes de vegetais congelados importados por contaminação com bactéria

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu nesta quinta-feira (23) uma série de lotes de vegetais congelados importados da Europa, ligados a casos de contaminação pela bactéria Listeria monocytogenes. A decisão foi publicada no Diário Oficial.

Febre e dores musculares

A bactéria provoca a listeriose, que abrange diversos quadros de gastroenterites. As pessoas afetadas desenvolvem febre e dores musculares, às vezes precedidas de diarreia e outros sintomas gastrointestinais. No caso das gestantes, as complicações podem até levar à morte do feto. Para pessoas com o sistema imunológico debilitado, pode provocar septicemia (infecção grave) e meningite. A bactéria é resistente aos efeitos do congelamento, secagem e calor; sendo as infecções por consumo de alimento as mais comuns.

Pinguin, Greenyard, Grano e Pratigel

Foram suspensas as vendas de lotes das marcas Pinguin, Greenyard, Grano e Pratigel. As empresas responsáveis pela comercialização desses produtos no Brasil deverão retirar os estoques dos pontos de venda, segundo a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A lista completa de lotes está disponível aqui.

A medida foi tomada após uma notificação da International Network of Food Safety Authorities, da OMS (Organização Mundial da Saúde). Segundo o órgão, 47 casos da doença foram identificados em cinco países europeus nos últimos anos, além de um na Austrália, que estariam ligados ao problema. Através de sequenciamento de genoma, a origem do surto foi identificada em uma fábrica de processamento de vegetais na Hungria pertencente à Greenyard.

Produtos alvo do recall foram exportados

Um recall de todos os vegetais congelados produzidos desde agosto de 2016 nessa fábrica foi colocado em prática no final de junho de 2018. Os produtos alvo do recall foram exportados a mais de cem países, ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Em nota, a Greenyard afirma que a iniciativa de fazer o recall dos produtos não significa que eles estejam contaminados. “A Greenyard está comprometida em tomar o máximo de ações de precaução, uma vez que a segurança dos alimentos é sua prioridade, e a Greenyard quer que esse comprometimento esteja claro a seus clientes e consumidores finais”.

Cabelo

A Anvisa proibiu a distribuição, comercialização e uso de dois produtos para cabelo por problemas no registro. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. A empresa fabricante do Forever Liss Botox havia solicitado notificação do produto, mas como o cosmético tem características de um produto alisante, deveria ser registrado na Anvisa. Por esse motivo o produto foi suspenso e a empresa Aguss Indústria e Comércio De Cosméticos LTDA-ME. deverá promover o recolhimento do estoque existente no mercado.

Além disso, o produto Keraprimer foi suspenso por não possuir registro e nem cadastro na Anvisa. O alisante de cabelo da marca Keragel, fabricado pela empresa Ipoal Indústria De Produtos Para Ótica e Aerosol Ltda., também deverá ser recolhido de todo mercado nacional.

Deixe seu comentário: