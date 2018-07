A Anvisa suspendeu três remédios para o tratamento da aids e da herpes

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu nessa sexta-feira três medicamentos por problemas de qualidade. Dois casos se referem a apenas um lote específico e outro são para todos os produtos de uma empresa.

Um lote de Lafepe Zidovudina do xarope 10mg/ml, usado para tratamento de portadores do vírus HIV, embalados em frascos de vidro âmbar de 200 ml, foi identificado com presença de partículas estranhas pela própria fabricante. O lote proibido é o de número 17080002, com data de fabricação 08/2017 e validade 08/2019. As demais unidades do produto estão liberadas.

Também foi suspenso o lote B16L1470 (validade 11/2018) do medicamento Heclivir (aciclovir), de 200 mg, em comprimidos. O produto, usado para tratar herpes, é fabricado pela Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica.

Analisado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, o produto apresentou problemas nos ensaios e nos rótulos. A empresa deverá fazer o recolhimento do produto.

Já a empresa Theodoro F Sobral & Companhia perdeu o Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Com isso, todos os seus medicamentos foram banidos do mercado.

Bissulfato de clopidogrel

No início da semana, a Anvisa determinou a suspensão da distribuição, dispensação, comercialização e uso, domiciliar ou hospitalar, do lote YG7517024A do medicamento bissulfato de clopidogrel 75mg.

O produto, que é fabricado pela empresa Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Limitada, age na coagulação sanguínea, sendo indicado para prevenir acidente vascular cerebral isquêmico e outras doenças decorrentes da obstrução dos vasos sanguíneos.

A decisão, descrita na Resolução 1716/2018, foi tomada após relato de evento adverso grave associado ao uso do lote. A suspensão permanece válida até que seja concluída a investigação sobre o caso.

ANS

A metodologia de reajuste para os 8,1 milhões de consumidores com planos individuais ou familiares será tema de audiência pública promovido pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), nos dias 24 e 25 deste mês, no Rio de Janeiro.

Com a reunião, a agência diz que quer amplificar o debate que vem sendo feito dentro do Comitê de Regulação e Estrutura dos Produtos da ANS, da qual participam representantes da saúde suplementar.

Na pauta está a proposta de mudança da forma que está sendo elabotada pela diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos da agência. O reajuste em estudo é aquele que pode ser aplicado aos planos individuais contratados a partir de 2 de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98.

Deixe seu comentário: