A Apple anuncia o fim do iTunes e o novo Mac da linha Pro

A Apple vem tomando uma série de decisões que indicam que a empresa está disposta fugir dos maus resultados dos últimos trimestres e voltar a ser a empresa mais valiosa do planeta. O primeiro indício disso foi quando em março deste ano a marca fundada por Steve Jobs realizou uma conferência em que apresentou ao mundo seus serviço de streaming – assim como seus primeiros programas originais e parceiros hollywoodianos – e seu cartão de crédito, que coloca a companhia na rota da indústria de pagamentos.

Após as iniciativas inéditas para a história da Apple, a maçã voltou a suas origens e voltou a apresentar novos “velhos” produtos, além de acabar com um velho conhecido durante uma apresentação de mais de duas horas em sua conferência anual de desenvolvedores na Califórnia, Estados Unidos.

O grande destaque do dia foi o anúncio do novo modelo do Mac Pro, que ficará duas gerações sem atualizações. O mais potente computador da marca sempre foi um fetiche para editores, designers e fotógrafos, mas estava defasado. Agora ele recebe nova roupagem, ousada – e que lembra um ralador de queijo – porém seu grande destaque está na parte de dentro. Por ser um produto dedicado a uso intenso e que demanda bom desempenho, sua versão básica chama atenção: 32gb de RAM, 256gb de memória e um processador 8 core que será vendido a US$ 5.999.

A versão top de linha, ainda sem preço definido, pode ter a configuração de 1,5 tera de RAM, e processador 28-core e até 4 placas de vídeo. A Apple afirma que na configuração máxima, o computador consegue rodar até três streams em 8K simultaneamente. Além da CPU, a marca irá lançar uma nova tela, chamada Pro Display XDR de 32 polegadas e tela de retina 6K, que tem também possibilidade de ser usado em 90 graus para vídeos verticais.

Apple anuncia fim do iTunes

É o fim de uma era. Após mais de 10 anos sendo o principal aplicativo da Apple, onde era possível alugar filmes, comprar músicas e até restaurar seu iPhone, o iTunes deixará de ser usado. A empresa explicou que irá desmembrar o player de música (ou seria loja de apps, ou assistência técnica) em três: Apple Music, Apple TV e novo app de Podcasts. A empresa justificou o final do programa pelo fato de que foram adicionadas tantas funcionalidades a ele, que perdeu seu propósito, o de escutar música.

O novo sistema operacional mobile

A empresa também anunciou no evento o lançamento do novo OS para o iPhone, o iOS 13, que será compatível com modelos do celular a partir do 6S/iPhone SE. Uma das principais funções adicionadas foi o Modo Escuro, que deixa preto tudo o que era branco, e harmoniza as outras cores para melhor visualização, o que economiza a bateria do aparelho. O teclado do sistema ganhará a função de deslizar o dedo pelas teclas para formar palavras, similar a função clássica dos Android.

Os aplicativos de lembrete e iMessage foram melhorados e ganharam nova roupagem. Já a biblioteca de fotos do aparelho ganhará um “organizador pessoal”, um sistema de inteligência artificial que promete organizar as fotos para serem encontradas de maneira mais rápida.

Apple Watch e iPad

Agora o relógio inteligente da companhia de Tim Cook poderá instalar aplicativos sem o intermédio de um iPhone graças a adição de um aplicativo da app store feita especialmente para o wearable. Eles também ficou compatível com audiobooks e podcasts, além de ter ganhado cinco novos modelos de pulseira.

Já o iPad, há muito renegado pela indústria que jogou tablets de escanteio, ganhou mudança significativa e agora terá um sistema operacional dedicado a ele, que é um mescla do OS mobile com funções de computador. O aparelho agora será compatível com cartões SD e pen drives, além de servir como segunda tela do Mac.

Deixe seu comentário: