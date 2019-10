A Apple continua sendo a marca mais valiosa do mundo; Uber e LinkedIn estreiam na lista

Avaliada em US$ 234 bilhões, a Apple continua sendo a marca mais valiosa do mundo, segundo o ranking Marcas Globais Mais Valiosas 2019, divulgado nesta quinta-feira (17) pela consultoria Interbrand. Google e Amazon seguem na segunda e terceira posições.

Veja as 10 primeiras da lista: Apple: US$ 234,24 bilhões, alta de 9% sobre 2018; Google: US$ 167,71 bilhões, alta de 8%; Amazon: US$ 125,26 bilhões, alta de 24%; Microsoft: US$ 108,84 bilhões; Coca-Cola: US$ 63,36 bilhões; Samsung: US$ 61,09 bilhões; Toyota: US$ 56,24 bilhões; Mercedes-Benz: US$ 50,83 bilhões; McDonald’s: US$ 45,36 bilhões; Disney: US$ 44,35 bilhões.

O Facebook, que ocupava a 9ª posição no ano passado, caiu para a 14ª. A marca apareceu no ranking pela primeira vez em 2012, no 69º lugar, e ascendeu posições nos cinco anos seguintes. No seu auge em 2017, ficou em 8° lugar com um valor de US$ 48,18 bilhões.

Nesta edição, estrearam na lista o Uber, na 87ª posição, avaliado em US$ 5,71 bilhões, e o LinkedIn, na 98ª, com valor de US$ 4,83 bilhões.

A marca que mais ganhou valor de 2018 para este ano foi a Mastercard, com crescimento de 25%, chegando a US$ 9,43 bilhões, no 62º lugar (salto de 8 posições).

Juntas, as 100 marcas do ranking somam US$ 2,13 trilhões, alta de 5,7% sobre os US$ 2,01 trilhões apurados em 2018.

Ipad

Sem muito alarde, a Apple começou a vender o iPad de 7ª geração em sua loja online do Brasil: ele possui tela de 10,2 polegadas e suporte a Smart Keyboard. O tablet, disponível nas cores cinza-espacial, prata e dourado, custa entre R$ 2.999 e R$ 4.899. Ele chega pouco antes do lançamento do iPhone 11 e do Apple Watch Series 5 no país.

Existem três principais diferenças no novo iPad em relação a modelos anteriores. A tela Retina ficou um pouco maior e agora tem 10,2 polegadas (em vez de 9,7 polegadas). Os pinos do Smart Connector que permitem conectar um acessório que serve como capa e teclado. E pensando na sustentabilidade, o corpo do tablet é 100% feito de alumínio reciclado.

Fora isso, o iPad mudou pouco. As bordas continuam grandes; o desbloqueio é feito através do botão Home com Touch ID; e permanece o suporte ao Apple Pencil de primeira geração. O processador ainda é o A10 Fusion, mesmo da geração anterior. Ele já roda o iPadOS de fábrica, oferecendo uma experiência mais próxima ao desktop.

Quanto custam o novo iPad (2019) e acessórios no Brasil?

A Apple aumentou os preços do novo iPad em R$ 200 a R$ 300 se comparados à geração anterior.

Estes são os valores da Apple Store online: 32 GB e Wi-Fi: R$ 2.999 (contra R$ 2.799 da geração anterior); 128 GB e Wi-Fi: R$ 3.799 (contra R$ 3.599 da geração anterior); 32 GB e Wi-Fi + Celular: R$ 4.099 (contra R$ 3.799 da geração anterior); 128 GB e Wi-Fi + Celular: R$ 4.899 (contra R$ 4.599 da geração anterior).