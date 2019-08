Novidade! Apple deve revelar novo iPhone no dia 10

A Apple confirmou nesta quinta-feira (29) o evento no qual deve anunciar a nova geração do iPhone. A apresentação acontecerá na sede da empresa na Califórnia às 14h (horário de Brasília) do dia 10 de setembro. A companhia não detalhou o que deve revelar, mas tradicionalmente o iPhone é lançado na primeira quinzena de setembro.

No convite enviado à imprensa americana nesta quinta-feira, a empresa exibe seu logo em cinco cores – curiosamente, as mesmas cinco colorações utilizadas pela empresa em sua marcante linha de computadores iMac, introduzida em 1999. Além disso, o convite traz a frase “By innovation only” (apenas por inovação, em tradução literal) – uma frase enigmática. Em outras oportunidades, a frase do convite ajudou a revelar pistas sobre quais seriam os lançamentos feitos pela empresa.

Segundo rumores divulgados por analistas e pela imprensa americana, deverão ser revelados três novos modelos para suceder o iPhone XS, o iPhone XS Max e o iPhone XR. Alguns desses aparelhos devem ter um sistema de câmeras tripla. O substituto do iPhone XS deve ver sua tela aumentar um pouco, de 5,8 polegadas para 6,1 polegadas. Há rumores de que a Apple estaria pensando em reduzir o tamanho do entalhe das telas.

Peças

A Apple anunciou que vai começar a oferecer peças, treinamento e outros tipos de suporte para assistência técnica independente, com o objetivo de tornar o serviço muito semelhante ao que ela já oferece em sua rede autorizada de assistências.

O primeiro país que receberá a novidade será os Estados Unidos, mas há promessa de expansão para mais regiões. Atualmente a Apple conta com mais de 5 mil locais que são autorizados pela empresa para reparo de seus produtos, estes locais podem comprar peças peças originais, recebem treinamento dos funcionários, manuais e técnicas de diagnósticos que agora também poderão ser feitos por outras pessoas.

Por enquanto o programa de expansão engloba apenas os iPhones e não há custos para aderir, mas a pessoa responsável pelo reparo precisa ter passado pelo treinamento de certificação da Apple, que também pode ser feito de graça. Estes locais poderão apenas oferecer assistência técnica para os iPhones que já estão fora do período de garantia e o local não pode ser um revendedor de partes de smartphones, muito menos um distribuidor destes periféricos.

Esta iniciativa da Apple para assistência técnica de iPhones já está em testes em 20 locais da América do Norte, Europa e Ásia. Desde junho deste ano a marca da maçã utiliza todas as lojas físicas da rede varejista Best Buy, nos Estados Unidos, para aumentar o número de suas assistências técnicas autorizadas.