A Apple foi multada em 7 milhões de dólares após se recusar a consertar aparelhos sem peças originais

Um tribunal australiano multou a Apple em US$ 6,6 milhões depois que a fabricante se recusou a consertar iPhones e iPads ajustados anteriormente com peças não originais.

A ação foi ingressada por usuários que entraram em contato com a assistência técnica da Apple depois que a empresa bloqueou telefones consertados por terceiros por meio de uma atualização de software.

A empresa disse que ao menos 275 clientes australianos foram afetados, conforme noticiou o site de tecnologia The Verge. Já a Comissão de Concorrência e Consumidores da Austrália diz que há registros de 5 mil clientes afetados.

Ao site, a empresa disse que a atualização e o bloqueio do serviço aconteceram pela primeira vez em 2016 como parte de uma verificação de segurança que confirmava se o sensor de Touch ID era legítimo da Apple.

“Se o iOS encontrar uma incompatibilidade, a verificação falha e a ID de toque, inclusive para uso do Apple Pay, está desativada.” Depois, a Apple emitiu uma correção para o problema.

Mercado

A venda de iPhones no mercado internacional fez com que a Apple superasse as expectativas e fechasse o primeiro trimestre do ano com lucro líquido de US$ 13,8 bilhões, cerca de 25% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado.

Segundo o balanço divulgado pela empresa, a venda de iPhones fora dos Estados Unidos garantiu 65% da receita da empresa no trimestre, calculada em US$ 61,1 bilhão.

