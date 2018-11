A Apple lançou os iPhone XR, XS, XS Max e o Watch Series 4 no Brasil

Os aguardados produtos apresentados em 2018 pela Apple estão finalmente disponíveis para compra no mercado brasileiro. Após algumas semanas em pré-venda, os iPhone Xs, Xs Max e Xr, além dos modelos do Apple Watch Series 4, chegaram nesta sexta-feira (9) às lojas físicas da Apple e revendedores, além da loja online da marca.

Todas as opções de cores e de capacidades de armazenamento interno estão disponíveis e serão entregues em um dia útil, no caso dos iPhones, e no máximo três dias úteis, no caso dos Watches, após a confirmação do pagamento na loja online da Apple.

Confira o preço dos produtos, já em reais:

iPhone XS de 64GB: R$ 7.299;

iPhone XS de 256GB: R$ 8.099;

iPhone XS de 512GB: R$ 9.299;

iPhone XS Max de 64GB: R$ 7.999;

iPhone XS Max de 256GB: R$ 8.799;

iPhone XS Max de 512GB: R$ 9.999;

iPhone XR de 64GB: R$ 5.199;

iPhone XR de 128GB: R$ 5.499; e

iPhone XR de 256GB: R$ 5.999.

Todos virão com EarPods com conector Lightning, cabo de carregamento de Lighting para USB e carregador USB de 5W. A cada versão do iPhone XR em vermelho vendida, parte dos fundos será encaminhada para o Fundo Global de Combate à AIDS.

Já os valores dos relógios inteligentes da Maçã variam bastante de acordo com as opções escolhidas: as versões mais simples, como o Apple Watch Series 4 GPS de 40mm com caixa de alumínio e pulseira esportiva ou loop com diversas opções de cor custa R$ 3.999. Já a variante Apple Watch Hermès GPS + Cellular de 44mm com caixa de aço inoxidável e pulseira Simple Tour Hermès em couro Barenia com fecho Deployant nas cores Fauve ou Ébène custa R$ 13.999. No caso desta última, o prazo de entrega é de quatro a cinco semanas após a compra.

Fones de ouvido

A Apple registrou uma nova patente que sugere o lançamento de um fone de ouvido reversível no futuro. Isso significa que você não precisaria mais ficar procurando qual lado do fone vai na orelha esquerda e qual vai na orelha direita.

A patente tem um nome extenso: “Sistema e método para detecção automática da orelha direita/esquerda para fones de ouvido”, e descreve um par de fones de ouvido capaz de se ajustar automaticamente ao ouvido direito ou esquerdo com base no lado em que você os coloca.

No documento de registro de patente, os engenheiros da Apple descrevem um sistema que usa cinco microfones em cada um dos fones, que seriam capazes de determinar em qual lado do ouvido os fones estão posicionados. Esse é o mesmo sistema usado pelo HomePod, a caixa de som integrada com a assistente virtual da Apple, semelhante ao Google Home e à Amazon Echo.

Uma vez que os fones de ouvido determinaram a posição (direita ou esquerda), a patente também identifica o uso de um microfones para capturar a sua voz e um segundo para cancelar os ruídos de fundo, desta forma, você poderá ser ouvido claramente. Isso melhoraria significativamente a qualidade das chamadas, por exemplo.

A ideia de termos fones de ouvido reversíveis é genial, porém, não há qualquer indicação de que a empresa esteja trabalhando nessa tecnologia neste momento. Com exceção, claro, do registro desta patente.

Deixe seu comentário: