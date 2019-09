A Apple libera iOS 13.1 com novas funções para iPhone e correção de falhas

A Apple liberou, nesta terça-feira (24), o download do iOS 13.1, primeira atualização do iOS 13 desde o lançamento do sistema operacional na última quinta-feira (19). Entre as mudanças que chegam ao sistema do iPhone estão o retorno de funções como as automações de atalhos e o compartilhamento de rotas no aplicativo Mapas, que estiveram presentes na fase de testes do software, além de ajustes nos planos de fundos dinâmicos. O update também corrigiu diversas falhas de segurança.

O lançamento coincide com a chegada da versão 13.1 do iPadOS, derivação específica do iOS para o tablet da Apple. O sistema, que nasceu na 13ª edição da plataforma móvel da empresa, traz uma série de recursos que chamam a atenção por otimizar o fluxo de trabalho e melhoram a experiência dos usuários que estão migrando dos computadores para o iPad. Também chegou hoje o tvOS 13, software que roda na Apple TV.

Entenda o que mudou

Disponível para modelos a partir do iPhone 6S, o iOS 13.1 traz de volta o recurso de automação do app Atalhos, que foi removido na versão anterior do sistema. Com a função, é possível configurar o aparelho para executar certas ações em situações específicas, como iniciar um aplicativo fitness ao entrar na academia ou ligar para um contato em determinada hora.

Outro recurso que retornou ao sistema do iPhone foi o compartilhamento de trajetos no Mapas. A função permite que os usuários enviem, para amigos ou familiares, o tempo estimado de chegada depois que as rotas para um local específico forem inseridas.

Entre as funções inéditas, por sua vez, está o indicador de volume, que agora mostra em qual dispositivo o usuário está ajustando o nível do som. Ao alterar o volume dos AirPods, por exemplo, um ícone de fone de ouvido será exibido. No iOS 13.1, os ícones do HomeKit e os papéis de parede dinâmicos também foram repaginados. O update permite, ainda, ver quais aplicativos foram instalados a partir da plataforma de testes de apps da Apple, o TestFlight.

O AirDrop também recebeu novidades, mas apenas para donos dos iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Os novos smartphones, que contam com tecnologia de banda ultralarga para reconhecimento espacial, conseguem localizar outros aparelhos da Apple que possuem o mesmo chip U1. A partir do iOS 13.1, é possível agilizar o compartilhamento de arquivos do AirDrop ao apontar o seu iPhone para o iPhone de outro usuário que deseja priorizar.

Vale ressaltar que a atualização também corrigiu algumas falhas de segurança no sistema do iPhone. Ainda não se sabe se a Apple corrigiu a brecha que permitia acessar a lista de contatos do celular mesmo que ele estivesse protegido por senha ou biometria. A vulnerabilidade expunha e-mails, números de telefone, endereços e outros dados. Outro erro, descoberto por usuários do Reddit, poderia expor dados do cartão de crédito para pessoas aleatórias.

