A Apple oferece recompensa de 1 milhão de dólares a quem encontrar falhas de segurança no iPhone

A Apple está oferecendo a pesquisadores de segurança cibernética até 1 milhão de dólares para detectar falhas no iPhone, a maior recompensa oferecida por uma empresa para se defender de hackers, em um momento de crescente preocupação sobre governos invadindo dispositivos móveis de dissidentes, jornalistas e defensores dos direitos humanos.

Ao contrário de outras empresas de tecnologia, a Apple anteriormente oferecia recompensas apenas a pesquisadores convidados que tentavam encontrar falhas em seus telefones e em backups na nuvem.

O prêmio de 1 milhão de dólares se aplica apenas ao acesso remoto ao kernel do iPhone sem qualquer ação do usuário do telefone. A maior recompensa anterior da Apple foi de 200 mil dólares por relatórios sobre bugs que podem ser corrigidos com atualizações de software.

A Apple está tomando outras medidas para facilitar a área de pesquisa, incluindo a oferta de um telefone modificado que possui algumas medidas de segurança desativadas. Várias empresas privadas, como o NSO Group de Israel, vendem recursos de hacking para governos. Um dos principais componentes das violações são os programas que aproveitam as falhas desconhecidas nos telefones, em seus softwares ou em aplicativos instalados.

Aviso

A Apple mudou a forma como os iPhones mais recentes lidam com troca de bateria. Caso o procedimento tenha sido realizado por uma assistência técnica não autorizada, os celulares de 2018 – iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max – com iOS 12 e iOS 13 Beta passam a exibir um alerta de que a troca ocorreu fora do ambiente controlado pela companhia, mesmo que a peça seja original. O componente continua funcionando normalmente, mas o telefone deixa de indicar a saúde da bateria na seção dedicada a isto dentro dos Ajustes de sistema.

O alerta foi descoberto pela rede de reparos iFixit. A suspeita é de que a Apple esteja ativando os avisos para estimular que as substituições de bateria ocorram somente nas lojas parcerias.

Segundo o canal do YouTube TheArtofRepair, que investigou o caso mais a fundo, o responsável pela mensagem de alerta é um controlador na bateria. Ele funciona como meio de verificação de identidade de um técnico da Apple ou credenciado pela empresa. Se a mesma bateria for trocada por alguém que opera fora da cadeia autorizada, o componente ordena o alerta ao sistema operacional. O aviso pede que o usuário leve o smartphone para a assistência mesmo que a bateria seja completamente nova.

A bateria do iPhone vem sendo alvo de críticas há algum tempo, quando começaram a surgir casos de aparelhos que pararam de funcionar depois que o componente havia sido trocado por terceiros. Mais tarde, a Apple admitiu que deixava os celulares mais lentos para preservar a longevidade da peça. Após reclamações de usuários, a empresa reduziu os preços de baterias novas por um ano: a troca teve preço de R$ 149, um desconto de R$ 300 frente ao valor original.

