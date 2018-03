A Apple pode lançar iPad mais barato nesta terça-feira

A fabricante norte-americana Apple deve lançar uma nova versão do iPad, mais barata, com foco em estudantes. Esse deve ser o destaque de um evento da companhia voltado para educação, que será realizado nesta terça-feira, no Lane TechnicalCollege Prep High School, em Chicago, nos Estados Unidos. Além do tablet, a empresa mais valiosa do mundo também deve anunciar um software para facilitar o aprendizado em escolas, com o objetivo de recuperar uma fatia de mercado perdida para o Google eMicrosoft.

O novo iPad custaria 259 dólares, cerca de 854 reais, sem os impostos – o que é 70 dólares mais barato do que o iPad normal lançado em 2017, que custa nos Estados Unidos 329 dólares. No Brasil, ele tem o preço sugerido de 2.499 reais.

O novo iPad deverá ter as mesmas 9,7 polegadas de tela do modelo normal, mas nada foi dito em relação ao design. Também não há garantia, por enquanto, de que o modelo seja lançado no Brasil.

Além do iPad, a companhia pode anunciar uma nova versão dos aplicativos iBooks (para leitores) e iBooks Author (para escritores), uma Apple Pencil inédita e um novo framework chamado ClassKit, para que desenvolvedores tenham mais recursos para criar apps educativos. Não está descartado o lançamento da versão 11.3 do iOS, que atualmente está em fase beta.

O novo laptop MacBook, mais barato, deverá substituir o MacBook Air com um preço inferior a 1.000 dólares, mas provavelmente não ficará pronto a tempo para o evento desta terça-feira, disseram as pessoas. O MacBook Air, lançado há cerca de uma década, não sofreu grandes alterações desde 2010, o mesmo ano em que o iPad foi lançado. Embora o laptop seja popular entre estudantes universitários, ele definhou quando a Apple passou a se concentrar em modelos de Mac mais caros.

Prioridade às escolas

Steve Jobs deu prioridade às escolas desde o início da existência da Apple. Mas, à medida que a empresa se voltou para produtos do mercado de massa e de margens mais altas nos últimos anos, o Google e a Microsoft conseguiram invadir as salas de aula com laptops e tablets baratos. No ano passado, o mercado global de tecnologia educacional gerou 17,7 bilhões de dólares em receita, de acordo com a empresa de pesquisa Frost & Sullivan.

A Apple respondeu por 17% das remessas de computação móvel para estudantes norte-americanos do jardim da infância até o ensino médio, de acordo com dados do terceiro trimestre publicado pela Futuresource Consulting.

Os dispositivos que rodam sistemas operacionais do Google em Chromebooks ou tablets Android detiveram 60% do mercado, e os PCs com Windows, 22%. Embora o Mac e o iPad representem menos de 20% das vendas combinadas da Apple, estudantes e professores são um mercado-chave para impulsionar compras futuras.

Com um recente ataque publicitário, a Apple espera conquistar mais jovens com o iPad. A empresa modificou sua estratégia em relação ao tablet ao longo dos anos, lançando versões diferentes com diversos preços. Isso ajudou a unidade do iPad a voltar a crescer após vários trimestres em declínio.

Ainda assim, a demanda por tablets está fraca. Segundo a empresa de pesquisa IDC, o mercado encolheu cerca de 7% em 2017. A Apple cresceu 3% no ano passado e lidera o setor, com cerca de um quarto do mercado.

Em um convite para o evento de Chicago, a Apple anunciou que vai apresentar “ideias novas e criativas para professores e estudantes”. Ter um lugar onde os participantes possam ver a nova tecnologia em ação dentro de uma sala de aula seria uma boa estratégia para uma empresa que foca seus anúncios em demonstrações ao vivo.

