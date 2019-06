A Apple prepara novidades para o Watch e pode pôr fim ao iTunes

A conferência de desenvolvedores da Apple, que começa nesta segunda-feira (03), vai aproximar a empresa de um futuro no qual o iPhone não será mais a peça central de outros produtos e serviços. O presidente da Apple, Tim Cook, e outros líderes vão dar uma palestra na Worldwide Developers Conference em San José, Califórnia, para revelar as atualizações dos sistemas operacionais da Apple e uma nova abordagem para os aplicativos.

As mudanças vão revelar a nova geração de dispositivos e softwares da Apple: Apple Watches mais independentes dos iPhones, iPads com software que reduz a necessidade de um laptop, aplicativos executados em qualquer dispositivo da Apple e áreas de crescimento como realidade aumentada e gestão de saúde pessoal, segundo pessoas a par dos planos.

Embora a conferência de desenvolvedores seja focada em software, a empresa muitas vezes dá pistas de lançamentos de hardware no evento. A Apple não deve lançar um Apple Watch ou iPhone até o terceiro trimestre, mas considera oferecer uma prévia do Mac Pro na conferência. Confira alguns destaques:

iPad como substituto do PC

A Apple tem promovido o iPad como substituto de laptop há anos. Mas muitos usuários profissionais notaram que, embora o hardware tenha capacidade suficiente, o software ainda está atrasado. A WWDC deve revelar iniciativas para resolver esse problema. A empresa planeja aperfeiçoar a tela inicial e oferecer novos recursos para usar vários aplicativos ao mesmo tempo, o que ajudaria o iPad a atender melhor as necessidades de computação dos usuários.

O iTunes tem sido o modo como os usuários da Apple ouvem música, assistem a filmes e programas de TV, ouvem podcasts e gerenciam seus dispositivos por quase duas décadas. Este ano, a Apple está finalmente pronta para entrar em uma nova era. A empresa está lançando um trio de aplicativos para o Mac – Música, TV e Podcasts – para substituir o iTunes. A novidade está em linha com a estratégia de aplicativos de mídia da Apple para os iPhones e iPads. Sem o iTunes, os clientes podem gerenciar seus gadgets da Apple por meio do aplicativo Música.

Apple Watch mais independente

Quando a Apple lançou o Apple Watch em 2015, ele inicialmente foi posicionado como o produto mais importante depois do iPhone. Mas as vendas não alcançaram o nível das do smartphone, de modo que o relógio inteligente ainda depende dele. Agora, a empresa vai usar a nova atualização de seu software, o watchOS 6, para torná-lo mais independente do iPhone, com sua própria App Store embutida, novos aplicativos (como calculadora e gravador de voz) e mais opções nas mensagens.

Aplicativos unificados

Os programadores vão receber novas ferramentas para criar apps para o iOS e unificar mais o ecossistema de aplicativos da Apple. A iniciativa segue o padrão dos lançamentos para iPad de softwares como Apple’s News, Voice Memos, Home e Stocks. A expectativa é que todos os programas rodem em qualquer dispositivo Apple. As tecnologias embutidas neles tendem a se fundir, também.

“A transição vai levar alguns anos, mas este é o maior esforço já feito pela Apple para unificar suas duas plataformas [para computador e celular]”, disse o desenvolvedor Steven Troughton-Smith. “Assim, a empresa e os programadores poderão se concentrar em elaborar apenas uma versão das coisas, em vez de fazer tudo duas vezes”.

Novos apps

Esperam-se novas versões de aplicativos de lembretes e de saúde, bem como reformulações em Messages, Maps, Apple Books e no e-mail. O Find my iPhone e o Find my Friends podem virar um app só.

