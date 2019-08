A Apple vai disponibilizar iPhones especiais a pesquisadores de segurança

De acordo com o The Verge, a Apple planeja fornecer iPhones especiais a pesquisadores de segurança no ano que vem, tudo para ajudá-los a encontrar falhas de segurança no iOS. Os dispositivos serão disponibilizados apenas para alguns pesquisadores convidados da empresa, e eles terão de reportar bugs do iOS através do programa de recompensas da descoberta de bugs.

Vale lembrar que este programa foi lançado pela Maçã há três anos, de forma que a empresa está trabalhando para estendê-lo para outros sistemas operacionais como o macOS, Apple Watch, Apple TV e iCloud.

O iPhone para a pesquisa de segurança do iOS será disponibilizado para pesquisadores com um bom histórico de sucesso neste setor. Os aparelhos virão com ssh, um shell de root e recursos avançados de depuração – todos projetados para facilitar a identificação de bugs pelos pesquisadores de segurança.

Todavia, apesar de o sistema operacional desses dispositivos estarem mais abertos, eles não irão disponibilizar responsabilidades ou permissões de acessos de alto nível que os desenvolvedores internos da Apple e a equipe de segurança da empresa normalmente possuem.

Pesquisa

Uma pesquisa conduzida pela empresa de logística e finanças UBS levantou rumores de que a Apple estaria prestes a entrar no mercado de dispositivos com tela dobrável. O levantamento conclui ainda que consumidores de produtos da gigante de Cupertino aceitariam pagar até US$ 600 (pouco mais de R$ 2,3 mil na cotação atual) por um aparelho do tipo. Mais além, a empresa prevê que um ou mais dispositivos dobráveis – possivelmente um iPhone e um iPad – poderiam chegar no mercado em algum momento até 2021.

A notícia, obviamente, não tem qualquer confirmação ou verificação e está, por enquanto, em um âmbito totalmente especulativo, mas há mérito na informação, haja vista que as duas principais rivais da Apple – Samsung e Huawei – estão em vias de ingressar ao setor de smartphones de tela dobrável com o Galaxy Fold e o Mate X, respectivamente.

Há também o Flexpai, smartphone chinês que inaugurou a tendência de telas dobráveis antes das gigantes citadas. É provável que a Apple queira se aproveitar de uma entrada antecipada no setor a fim de aproveitar um possível crescimento dele.

“O preço ainda é o principal entrave na mente dos consumidores, enquanto smartphones seguem a média de preço de US$ 400 a US$ 500”, disseram analistas da UBS a investidores. “A nossa pesquisa indica uma grande vontade de pagar um valor mais alto (aproximadamente US$600) e um interesse marginalmente maior para consumidores da Apple para produtos dobráveis”.

