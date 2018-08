A Apple vai lançar três novos modelos de iPhone, com telas maiores e mais cores

A Apple está mais do que dobrando sua aposta no iPhone X. A empresa lançará em breve três novos modelos do aparelho, com telas maiores e mais cores. As três novas versões deverão manter o design de tela de ponta a ponta do iPhone X, carro-chefe da empresa lançado no ano passado, mas também oferecerão uma gama maior de preços, recursos e tamanhos para aumentar seu apelo junto ao público, disseram fontes ligadas à empresa, que pediram para não serem identificadas. As informações são da agência Bloomberg.

No entanto, nenhum dos três modelos terá design totalmente novo, como o iPhone X em 2017 ou o iPhone 6, em 2014. Por isso, estão sendo chamados em documentos internos da empresa como lançamentos do “ano S”, um termo usado pela Apple para chamar novos dispositivos que mantêm o design de aparelhos anteriores, mas adicionados de novos recursos internos e novas funções. A empresa está planejando mudanças mais significativas para 2019, acrescentaram as fontes.

Embora o iPhone X não tenha sido um sucesso tão grande quanto alguns analistas de Wall Street esperavam antes de ser lançado em novembro do ano passado, o aparelho registrou fortes vendas e ajudou a Apple a ganhar participação em um mercado de smartphones que praticamente havia parado de crescer.

Os novos modelos devem ser lançados em setembro. Um deles terá a maior tela já feita para um iPhone. Outro será um modelo mais barato, desenhado para substituir o iPhone 8, porém mais parecido com o iPhone 10 e com uma gama maior de cores.

Além dos iPhones, a Apple vem trabalhando em AirPods atualizados, um carregador sem fio AirPower, um novo Apple Watch e tablets iPad Pro renovados para este ano. Os Apple Watchs serão parecidos com os modelos atuais, mas incluirão telas maiores. Já os novos iPad Pros virão com cerca de 11 polegadas a 12,9 polegadas e incluem molduras mais finas. Eles removerão o botão de início e o sensor de impressão digital, utilizando uma interface de gestos semelhante à do iPhone X e uma identificação facial para desbloquear o tablet, acrescentaram as fontes. O iPad mini, que foi atualizado pela última vez em 2015, e o iPad de 9,7 polegadas, atualizado pela última vez em março, não serão atualizados, disse uma pessoa ligada aos planos da empresa.

As novidades mostram que a Apple está ajustando sua estratégia. Em vez de atrair milhões de novos usuários do iPhone, a meta da empresa, com esses aparelhos, é se manter no nicho de mercado de produtos mais sofisticados, com preços acima da média do mercado, e que permitam à empresa vender acessórios e serviços digitais como streaming de vídeo e de música.

“O iPhone está entrando em um crescimento anual de 0% a 5%, e as coisas que a empresa vem fazendo neste outono vão mantê-los nesse caminho”, disse Gene Munster, veterano analista da Apple e sócio-gerente da Loup Ventures.

O “choque real” para os investidores continua sendo o iPhone, porque é o centro de quase todas as outras ofertas da Apple, como o Apple Watch, AirPods e Apple Music, acrescentou Munster. A porta-voz da Apple, Trudy Muller, não quis comentar.

Os novos iPhones chegam em um momento importante para a Apple, que enfrenta crescente rivalidade fora dos EUA, especialmente nos mercados em desenvolvimento, onde muitas pessoas preferem telefones mais baratos com telas maiores. O novo iPhone com a tela maior dará à Apple uma arma para competir nesses mercados.

O lançamento vem na esteira da Samsung Electronics Co., que lançou seu maior smartphone, o Note 9. O Google, da Alphabet Inc., também planeja lançar novos telefones em 9 de outubro, em um evento de mídia na cidade de Nova York, disseram outras fontes. Um porta-voz do Google se recusou a comentar.

