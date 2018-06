A Apple vai mostrar a localização de quem ligar para emergência nos Estados Unidos

Quando o iOS 12 chegar aos iPhones, quem usar um smartphone da Apple para ligar para o número de emergência dos Estados Unidos, o 911, enviará automaticamente sua localização para o atendente que pegar a chamada.

O compartilhamento da posição de quem acionar serviços de emergência é uma das novidades do novo sistema operacional para dispositivos móveis da Apple.

A intenção da Apple é tornar o atendimento mais ágil, já que quase 80% das chamadas para serviços de emergência são feitas por telefones celulares. Para agilizar o deslocamento de ambulâncias e bombeiros, a empresa vai integrar uma tecnologia já existente nos iPhones ao software dos serviços que atendem o 911.

Em 2015, a empresa criou uma forma de compilar dados de diversas fontes para apontar a localização mais provável de alguém que liga para o 911. O sistema usa dados do GPS, de pontos de conexão ao Wi-Fi e de torres de celular.

O que o iPhone fará é integrar essa possível localização com o software de atendimento dos serviços de 911.

A iniciativa da Apple adianta uma exigência que passará a valer para operadoras de telefonia a partir de 2021. A Comissão Federal das Comunicações dos EUA (FCC, na sigla em inglês) exige que a partir dessa data todas as empresas de telecomunicações informem a localização de quem ligar para o 911 com uma precisão de 50 metros e em 80% das tentativas.

iOS 12

Entre as mudanças no sistema operacional para iPhones, iPads e iPods, estão a possibilidade de criar atalhos para executar vários apps de uma vez assim que uma frase é dita à Siri, um novo sistema de realidade aumentada e uma nova forma de agrupar notificações recebidas pelo smartphone.

O novo sistema também ganhou controles para limitar o uso de aplicativos, especialmente voltado a pais que queiram reduzir a relação entre seus filhos e o celular. Com isso, será possível configurar o YouTube, por exemplo, para ser usado por apenas 2 horas por dia.

A Apple apresentou novidades sobre: iOS 12; realidade aumentada; watchOS 5; macOS Mojave.

O iOS 12 será liberado para todos os smartphones a partir do iPhone 5s, iPads de quinta geração e iPods de sexta geração, além de chegar a todos iPad Air e iPad Pro.

Isso significa que o iOS 12 poderá ser baixado nos mesmos aparelhos que receberam o sistema anterior, algo incomum para a Apple. Tradicionalmente, cada vez que lança um novo sistema, a Apple aposenta sumariamente versões antigas de iPhone e iPad era.

A Apple aplicou uma camada de inteligência artificial à sessão de fotos do iOS 12, que ganhou um refinamento na pesquisa. Com isso, será possível buscar imagens a partir dos eventos ou dos lugares em que ocorreram.

A sessão de fotos do iOS também vai passar sugerir quais são as melhores fotos para serem compartilhadas e, a partir do reconhecimento de quem está na imagem, para quem elas deveriam ser mandadas.

A Apple criou atalhos para aplicativos interagirem melhor com a Siri. Ao abri-los, usuários serão perguntados se querem adicionar um acesso rápido para a assistente pessoal. Se optarem por isso, a partir de um app de viagens, por exemplo, será possível configurar a Siri para exibir detalhes das férias todas as vezes que a frase “Planos de Viagem” for dita.

Esses atalhos podem combinar várias ações executadas por diversos apps. Uma frase como “Indo para casa” poderá acionar um aplicativo de navegação que já exiba o caminho mais rápido para casa e um serviço de música, já sintonizado em uma lista de músicas pré-selecionada. A Siri também passará a fazer sugestões proativas com mais ênfase, baseadas na atividade das pessoas com seus aplicativos favoritos.

O iOS 12 ganhou um novo jeito de exibir notificações, que serão agrupadas por tipo de aplicativo e não como uma lista contínua. Com isso, avisos enviados pelo Twitter, por exemplo, serão reunidos em um grupo.

A função App Limits mostrará o tempo gasto em cada app, assim como quais serviços enviam mais notificações. Será possível determinar quanto tempo será gasto em cada um. Quando o tempo programado para usar um serviço estiver para acabar, o aplicativo enviará um aviso. Quando o tempo se esgotar, o aplicativo será fechado.

Os Animojis, os emojis animados criados para o iPhone X, também foram melhorados no iOS 12. Com eles, é possível usar a câmera para transportar expressões faciais para um emoji. Novos modelos de animojis foram incluídos, como os de tigre, fantasminha e dinossauro.

Outra novidade é que será possível criar animojis a partir da própria imagem captada pela câmera – esse recurso já havia surgido no Galaxy S9, da Samsung, que o chamou de Emoji 3D. No iOS 12, eles serão chamados de Memoji.

O FaceTime foi integrado ao iMessage, aplicativo de mensagens da Apple, e passará a fazer ligações de vídeo em grupo. Até 32 pessoas poderão participar ao mesmo tempo de uma só chamada.

