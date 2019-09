A Apple vai revelar três novos modelos de iPhone nesta terça-feira. Veja o que já se sabe sobre o lançamento

O diretor executivo da Apple Tim Cook vai subir ao palco nesta terça-feira (10) para apresentar três novos modelos de iPhone. As novidades serão reveladas na sede da companhia na cidade de Cupertino, na Califórnia (EUA). Esse será o dia mais importante do ano para a Apple, já que os smartphones representam quase metade das vendas da empresa, além de impulsionar outras fontes de receita.

Os novos modelos serão versões “Pro” do iPhone XS e do iPhone XS Max, além de um substituto para o iPhone XR. A companhia também está preparando novos Apple Watches, seus relógios inteligentes. Confira as principais mudanças esperadas para os lançamentos.

Câmeras mais modernas

Os aparelhos terão três câmeras na parte de trás para fotografia com efeito de lente grande angular, mais resolução nas imagens, além de melhorias na gravação de vídeos. Também haverá dispositivos com inteligência artificial para correção automática de fotografias, além de edição de vídeo enquanto está sendo gravado.

Novidades nos carregadores sem fio

Aparelhos como AirPods e Apple Watches poderão ser carregados ao ser apoiados na parte de trás dos iPhones. O logo da Apple, que hoje fica localizado na parte superior do aparelho, passará a ficar no meio, para identificar o ponto onde o usuário deve apoiar os outros aparelhos para carregar a bateria. Trata-se de uma tecnologia inspirada na Samsung, importante para usuários da Apple, uma vez que a companhia acabou com seus carregadores multidispositivos.

Maior duração

Tem havido muita repercussão sobre os altos preços cobrados pela Apple para substituir aparelhos quebrados, mas a ideia é que esses novos smartphones apresentem menos esses problemas. A expectativa é que os lançamentos tenham vidro mais resistente e possam ficar debaixo d’água por várias horas.

Câmera nova para o substituto do iPhone XR

A Apple vai acrescentar uma segunda câmera na parte de trás do seu iPhone de menor custo, melhorando o modo retrato e zoom óptico. O aparelho também estará disponível em uma nova cor: verde. E terá um chipe A13 mais rápido, assim como os novos modelos de tecnologia de ponta.

Principais mudanças do Apple Watch vieram no ano passado

As atualizações deste ano do Apple Watch serão relacionadas ao software e à parte externa, com a companhia planejando novas versões em cerâmica e titânio, uma grande quantidade de novas pulseiras e o watchOS 6 atualizado com novos aplicativos, dispositivos da Siri e Apple Store. Também estão sendo trabalhadas funcionalidades para rastreamento do sono. Maiores novidades e um processador mais rápido devem chegar para o Apple Watch em 2020.

