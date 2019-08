A Apple vira meme após dar dicas inusitadas para usar o seu cartão de crédito

A Apple divulgou uma série de instruções para conservar o Apple Card, lançado, nos Estados Unidos. O cartão de crédito integrado ao iPhone (iOS) é feito de titânio e, segundo a empresa, requer cuidados especiais para que não seja marcado ou sofra “descoloração permanente”. As orientações, que envolvem desde não colocar o produto em calças jeans ou carteiras de couro até evitar o contato do Apple Card com outros cartões de crédito, viraram piada entre os usuários do Twitter.

A empresa dedicou uma página inteira de suporte para explicar aos usuários como devem limpar e armazenar o cartão. “O Apple Card de titânio é gravado a laser com o nome do titular do cartão e o logotipo da Apple. Um acabamento branco é obtido através de um processo de revestimento de múltiplas camadas que é adicionado ao material-base de titânio. Se o seu cartão de titânio da Apple entrar em contato com superfícies ou materiais duros, é possível que o revestimento seja danificado”, alertou a Apple.

Segundo a empresa da maçã, os clientes devem limpar o cartão suavemente com um pano de microfibra macio, ligeiramente úmido e sem fiapos. “Não use limpadores domésticos ou de janela, ar comprimido, sprays de aerossol, solventes, amônia ou abrasivos para limpar seu Apple Card de titânio”, orientou o artigo.

O que chamou a atenção no texto, no entanto, foi a recomendação para evitar o contato do cartão de crédito com tecidos como jeans e couro, porque esses materiais podem descolori-lo permanentemente. A Apple também aconselha a não guardar o Apple Card na mesma divisória da carteira que outro cartão, já que isso poderia riscar o acabamento, nem colocá-lo junto de objetos potencialmente abrasivos, como chaves e moedas.

Recomendações viram piada na Internet

No Twitter, os usuários ironizaram os cuidados excessivos que a Apple recomenda aos consumidores do produto. “Não ponha o cartão da Apple na sua carteira. Pendure-o em uma moldura de vidro flutuante em um local com iluminação baixa, umidade controlada e com temperatura média anual de 21 graus. Não fotografe com flash, por favor”, disse o usuário @maccormier, em alusão às técnicas de conservação de obras raras em museus.

A sensibilidade do cartão a tecidos comuns também foi motivo de piada. “Apple lançará ‘Apple Card Roupas’ em 2020. US$ 789”, brincou @KeepUpWAngel. Houve também quem sugerisse a venda de capinhas do tipo meia para proteger o produto.

