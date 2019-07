A apresentadora Ana Maria Braga causou polêmica nas redes sociais ao fazer uma piada envolvendo cariocas durante o programa Mais Você exibido nesta semana. Ao mostrar o vídeo de um macaco que foi flagrado ‘roubando’ comida, a apresentadora comentou: “O macaquinho esfomeado entrou no apartamento de uma senhora e fez a limpa em uma comida. As câmeras de segurança captaram toda a ação do meliante”.

Louro José brincou com a situação: “Não pode confiar nem nos macacos, olha a situação!” “Nem nos macacos! Macaco carioca, então… [Risos]”, emendou Ana Maria. Na sequência, tentou se corrigir: “Desculpa… Meu Deus do céu… Ai ai…”.

O fato logo chamou atenção nas redes sociais, com diversos internautas criticando a apresentadora. “Ana Maria Braga, lamentável seu comentário sobre o carioca!”, escreveu uma.

Diversos outros criticaram o fato de Ana Maria assimilar o ato negativo ao povo nascido no Rio de Janeiro. Alguns, por sua vez, deram risada junto à apresentadora.

