Em um jogo com dois pênaltis marcados, um recorde e uma virada, a Arábia Saudita venceu o Egito por 2 a 1 na despedida do Mundial pelo Grupo A. Com o resultado os árabes terminam em terceiro lugar e se despedem deixando o Egito na lanterna do grupo. No mesmo grupo, Uruguai e Rússia, já classificados, jogaram para definir o primeiro lugar, que ficou com os uruguaios após a vitória por 3 a 0 sobre os donos da casa.

O jogo

Foi merecida vitória da Arábia Saudita em cima do Egito. Foram os sauditas que jogaram melhor no segundo tempo e criaram mais chances de vencer a partida, até que o gol da virada veio, no finalzinho.

A arbitragem chegou a marcar dois pênaltis – um deles duvidoso. E no primeiro deles brilhou a antiga estrela de El Hadary. O goleiro de 45 anos e 161 dias se tornou o jogador mais velho a jogar um Mundial e ainda pegou o primeiro pênalti, que ia garantindo a vitória para o Egito. Mas não conseguiu evitar o segundo pênalti marcado e nem o chute de Al-Dawsari.

O primeiro gol foi de Salah, que deu um toque para encobrir o goleiro saudita e marcar seu gol. Já o primeiro pênalti, bem marcado, foi desperdiçado por Al-Muwallad. O segundo, duvidoso, foi convertido por Al-Faraj, nos acréscimos.

Na segunda etapa parecia que o Egito estava satisfeito com o empate, enquanto a Arábia Saudita precisava da vitória. Mesmo assim o segundo tempo não rendeu para nenhum lado e só no final a emoção voltou. Foi já nos acréscimos que Al-Dawsari recebeu de Ateef e bateu cruzado. A bola tocou na trave e entrou.

Recorde

A surpresa da partida ficou por conta da escalação: El Hadary, o goleiro de 45 anos e 161 dias, estava como titular. Hadary bateu o recorde do colombiano de Faryd Mondragón, que tinha 43 anos e três dias quando entrou em campo no Mundial realizado em 2014. O goleiro egípcio ainda defendeu um pênalti, mas não foi capaz de evitar a derrota para os sauditas.

Os sauditas eram a seleção que estava há mais jogos sem comemorar os três pontos em um Mundial, não vencendo desde 1994, com 14 partidas. A recordista passou a ser a Tunísia, que enfrentará o Panamá na última rodada da fase de grupos, com 13 jogos.

O Egito saiu mais uma vez sem nunca ter vencido um jogo em Mundial. E esta foi a terceira edição que contou com a participação dos egípcios, que disputaram sem vencer as edições de 1934 e de 1990.

Escalações

O técnico da Arábia Saudita colocou em campo Al-Moisailem, Al-Burayk, Osama Hawsawi, Motaz Hawsawi, Al-Shahrani, Ateef, Al-Faraj, Al-Moghawi, Bahbir (Asiri), Al-Dawsari e Al-Muwallad (Al-Shehri).

O técnico do Egito, Héctor Cúper, chamou para o jogo El Hadary, Fathi, Ali Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi, Elneny, Hamed, Abdalla (Warda), Salah, Trezeguet (Kahraba) e Mohsen (Sobhi).

