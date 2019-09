A Área Azul amplia as vagas para veículos no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que, nesta segunda-feira (2), começa a operação de 136 novas vagas de estacionamento rotativo no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O contrato com a empresa Zona Azul Brasil, vencedora da licitação, prevê a ampliação do espaço de estacionamento rotativo. Com as novas áreas nas avenidas Mariland, Nova York, Cel. Lucas de Oliveira, Cel. Bordini e 24 de Outubro, Porto Alegre passa a contar com 4325 vagas.

O sistema funciona em dias úteis, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 13h. A rotatividade do estacionamento deixa o espaço público mais democrático.

Área Azul digital

Aplicativo: Baixe o aplicativo Digipare no Google Play, Apple Store ou Windows Store, faça o seu cadastro e gerencie os seus créditos pelo celular.

Internet: Compre créditos eletrônicos de estacionamento no site digipare.com.br.

SMS: Utilize os créditos eletrônicos adquiridos com a plataforma gratuita de SMS. Envie uma mensagem para 27317 com digipare + 51 (código da cidade) + placa do veículo + tempo que desejar em minutos.

Telefone por ligação gratuita: Para utilizar os créditos eletrônicos já adquiridos. Ligue do fixo ou celular para 0800-9413444 e digite o código para Porto Alegre (51).

Sede da empresa: Na sede da empresa, localizada na rua Uruguai, 240, 11º andar, é possível comprar créditos e tirar dúvidas. Também é disponibilizado o e-mail contato@zonaazulbrasil.com.br e o telefone (51) 3224 7020 para atendimento aos usuários.

Cartão pré-pago: Utilize o estacionamento rotativo com créditos pré-adquiridos no seu cartão. Usuários de cartões do sistema antigo terão o crédito transferido para o novo cartão pela empresa Zona Azul Brasil.

Tarifas: 30 minutos, R$ 1,05 (período mínimo); 1h, R$ 2,10; 1h30min, R$ 3,15; 2h, R$ 4,20 (tempo máximo).

Como usar o equipamento

Pagamentos com moedas, cartão de débito, crédito e NFC (tecnologia de aproximação: ver disponibilidade em seu banco); Pressione o botão azul tempo para iniciar a operação; Pressione o botão verde confirma; Digite a placa do veículo e pressione confirma; Insira moedas, se preferir, e confirme. Ou pressione o botão azul para cartão de crédito, débito, NFC (pagamento por dispositivo de aproximação) e confirme; Escolha o tempo e confirme; e insira o cartão pré-pago, digite sua senha e tecle entra.