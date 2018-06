A Argentina fechou um acordo para receber 50 bilhões de dólares de financiamento com o Fundo Monetário Internacional

A Argentina e o FMI (Fundo Monetário Internacional) assinaram um acordo de financiamento de 36 meses no valor de US$ 50 bilhões. A diretora do FMI, Christine Lagarde, disse em nota que o empréstimo tem o objetivo de “fortalecer a economia” da Argentina, que vive um momento de desvalorização de sua moeda e preocupações com a inflação no país. O pedido de socorro ao fundo, no entanto, gerou diversos protestos pelo país.

Reequilibrar as contas públicas

Lagarde também comentou o plano econômico acertado com o país, destacando o compromisso do governo de reequilibrar as contas públicas, que vêm registrando déficits, até 2020. “Também apoiamos veementemente o redobramento dos esforços para reduzir a inflação”, acrescentou ela, endossando a “decisão do banco central de adotar metas de inflação realistas” e ” manter uma taxa de câmbio flexível”. A nota da diretora do fundo cita ainda um compromisso de estabelecer um piso para gastos com assistência social, além de reformas no código tributário e na legislação social.

O acordo está sujeito à aprovação do Conselho Executivo do FMI. Depois do anúncio, o fundo fez uma conferência para detalhar o acordo em Washington, com o diretor do FMI para o Hemisfério Ocidental, Alejandro Werner, e o chefe de missão para a Argentina, Roberto Cardarelli.

Crise na Argentina

Pouco mais de dois anos depois de encerrar a disputa com os chamados “fundos abutres”, a Argentina se vê agora diante de um novo impasse financeiro. Com sua moeda despencando, o país subiu a taxa de juros ao maior patamar do mundo, consumiu boa parte de suas reservas em dólares, buscou ajuda do Fundo Monetário Internacional e agora tenta buscar a confiança de investidores para evitar uma nova corrida cambial.

O custo desse acúmulo de problemas acaba pesando diretamente no bolso dos argentinos. A expectativa é de disparada de inflação, superando as projeções iniciais. Além disso, o crescimento da economia do país neste ano deve ser menor que o previsto. O ministro da Fazenda, Nicolás Dujovne, admitiu que “a Argentina terá mais inflação e menos crescimento num curto prazo”.

Nesse cenário, a popularidade do presidente Mauricio Macri despencou, com o percentual de cidadãos que fazem avaliação negativa de seu governo: de 62,7% contra 37,7% de aprovação.

O pedido gerou controvérsia, já que o próprio ministro da Fazenda, Nicolás Dujovne, havia prometido que o país não faria mais dívidas com o Fundo Monetário Internacional. Agora, ele diz que o objetivo é “reagir da melhor maneira para cuidar da Argentina e especialmente dos mais carentes”.

Dias depois do anúncio, pesquisas mostraram que a maioria dos argentinos reprova a decisão. O CEOP (Centro de Estudos de Opinião Pública) aponta que 77% da população considera a medida negativa. Segundo outro levantamento, da consultoria D’Alessio Irol-Berensztein, a proporção dos que a rejeitam é de 75%.

