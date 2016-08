A arte de estender o enredo

As cortinas estão abertas e roteiristas das novelas de TV acompanham em detalhes as sessões de julgamento do impeachment para captar detalhes sobre a técnica de espichar capítulos.

Com poucas exceções, senadores buscam a posteridade, sucedendo-se nas baterias de perguntas cujas respostas já sabem.

TEMPERATURA BAIXA

Jornal Clarin, de Buenos Aires: “Ao contrário do que ocorreu em maio, quando a presidente foi afastada do cargo, políticos, sociedade e imprensa da Argentina acompanham agora o final do processo de impeachment com menor ênfase.”

BOA INICIATIVA

Diante da escalada da violência, a direção estadual do PDT vai propor ao governador José Sartori que receba o deputado Enio Bacci para ouvir sugestões sobre segurança pública.

REDUÇÕES

As dificuldades da Prefeitura de Porto Alegre estão reveladas em alguns números. A previsão de receita com o retorno do ICMS no orçamento deste ano era de 912 milhões de reais. Com a queda na produção, não passará de 766 milhões. O Imposto sobre Serviços, estimado em 973 milhões, ficará em 852 milhões.

Somando as principais receitas, a Prefeitura esperava arrecadar 3 bilhões e 448 milhões em tributos. Haverá diminuição de 428 milhões.

DESCONHECIMENTO

Entre os brasileiros, 44 por cento não ouviram falar da reforma da Previdência. Resultado de pesquisa da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. Ao longo de décadas os verdadeiros números ficaram ocultos. Está na hora de conhecerem antes que se inviabilizem os pagamentos de aposentadorias.

MUDOU

“Será difícil comprovar quem está financiando as campanhas mais caras dos candidatos às prefeituras. A legislação falha e a inexistência de um sistema de controle eficiente deverão facilitar, este ano, mais uma vez, o uso de caixa 2, como prevê a Procuradoria da Justiça Eleitoral.”

Esta notícia foi publicada por vários jornais a 26 de agosto de 1996. Foram necessários 20 anos para que a legislação mudasse, impedindo doações de empresas privadas, canal usado para abastecer campanhas milionárias.

SEM MOTORISTA

A notícia, veiculada ontem no site do jornal francês Le Monde, não agradará aos azuizinhos de Porto Alegre, pois terão dificuldades em multar:

“Os primeiros táxis sem motoristas começaram a circular em Singapura. São carros elétricos solicitados por smartphone à empresa fundada por dois engenheiros especialistas em robótica.”

RÁPIDAS

* Em protesto contra o atraso salarial, às terças-feiras setores da Secretaria Estadual da Fazenda adotam a operação tartaruga.

* Tesoureiros sonham com o que não acontece: o som da caixa registradora de dinheiro.

* A votação demora demais: o projeto do Executivo que regulamenta o Uber em Porto Alegre chegou à Câmara em maio deste ano.

* Edegar Rapaki (PMDB) e Major Gauto (PP) concorrerão à Prefeitura de Tramandaí.

* Não faltam candidatos que usam o princípio: o orçamento público é a metade do que será gasto.

