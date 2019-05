A Assembleia Legislativa aprovou os nomes escolhidos para o comando do Banrisul. O próximo presidente do banco estatal terá um salário de quase 90 mil reais

Por 35 votos a 15, na tarde dessa terça-feira a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou a indicação dos nomes escolhidos pelo governo gaúcho para presidente e diretores do Banrisul. A sessão foi marcada por questionamentos sobre a diferença entre os índices utilizados pelo Palácio Piratini para reajustar o piso regional e os salários desses altos executivos.

Os indicados para os cargos ganharão 74,5% a mais que os seus antecessores. Com isso, a remuneração do presidente do banco estatal subirá de R$ 51 mil para R$ 89 mil, enquanto a dos diretores passará de R$ 40 mil para R$ 72 mil. Já o piso para os trabalhadores gaúchos terá um reajuste de 3,4%, menor que a inflação registrada no período.

Conforme o deputado Luiz Fernando Mainardi, líder do PT na casa, observou que a matéria estava na pauta há três semanas, sem ser votada porque nem as bancadas situacionistas concordavam com um suposto reajuste de mais de 100%, que elevariam os vencimentos do presidente de R$ 51 mil atuais para R$ 128 mil mensais e dos diretores, de R$ 40 mil para R$ 104 mil.

“Primeiro nos preocupamos que a aprovação fizesse com que a discussão passasse a ser a privatização do banco”, observou. “Depois, não concordamos com o reajuste proposto inicialmente, por isso, derrubou-se o quórum por duas sessões. E agora, o mesmo governador que não concorda com nossa proposta de reajustar o piso regional sequer pela inflação do período [4,61%] propõem um reajuste de 74,5% nos salários do presidente e diretores do banco, que já recebem um alto salário.”

O vice-líder petista Pepe Vargas chamou a atenção para o fato de que o comando do Banrisul será exercido por uma pessoa que vem de uma instituição financeira especializada em privatizações é um “cheque em branco”, por isso há alguns dias a bancada do PT protocolou requerimento, solicitando que o presidente da Assembleia Legislativa atentasse para o cumprimento do regimento sobre matérias enviadas pelo governo.

“Temíamos que o governo enviasse projetos genéricos, sem deixar claro quais a as finalidades e como seriam as modelagens dessas vendas, pois, hoje noticia-se que o governador teria comunicado que de fato os projetos vêm de forma genérica”, lamentou. “Ou seja, vai ser um cheque em branco. Assim como será um cheque em branco a entrega a presidência do Banrisul a uma pessoa que vem de uma empresa especializada na terceirização.”

Eleitos

Ouvido pela Comissão de Finanças do Legislativo, o indicado Claudio Coutinho disse que fará a gestão do banco público dentro de uma ótica de banco privado e para defender os interesses dos investidores, provavelmente preparando o banco para ser vendido. O economista foi questionado por Pepe Vargas: “Ficou evidente que ele vem defender os interesses dos acionistas minoritários que querem lucros. Nós queremos um banco que dê resultado mas também entendemos que isso não se resume a resultados para acionistas, mas que seja um banco de fomento e presente nas comunidades, para que elas possam se desenvolver”.

A bancada do PT não poupou, ainda, o que que considera como mudança no discurso do governador Eduardo Leite, que inicialmente dizia não ter poder de intervir no salário dos executivos do banco. O deputado Zé Nunes foi enfático na comparação: “O aumento será de 74,5%, enquanto que o piso será de 3,4% e com isso, o presidente do banco em um ano vai ganhar mais de R$ 500 mil, enquanto que o trabalhador vai ganhar somente R$ 546 reais a mais por ano. O presidente vai ganhar mais ou menos três vezes o que ganha o governador do Estado”.

Já o deputado Valdeci observou que o Rio Grande do Sul é um Estado que parcela salários e está com falta de professores, com escolas sucateadas e dificuldades para manter as contas em dia, mas propõe a contratação de executivos para o Banrisul com altíssimos salários. “Não estamos falando de aumento se salário-mínimo e nem de regional ou aumentos de dois ou três salários, mas de quem ganha acima de R$ 40 mil e de um aumento de 74%, que eleva o salário a um patamar astronômico”.

(Marcello Campos)

