A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul abriu processo seletivo para estagiários de Ensino Médio e Ensino Superior

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no Centro Histórico de Porto Alegre, abriu processo seletivo para preenchimento de vagas de estágio não obrigatório para estudantes do Ensino Superior, Educação Profissional, Ensino Médio, Educação Especial e anos finais do Ensino Fundamental, nas modalidades Profissional e Educação de Jovens e Adultos.

Ao todo, são 32 vagas, das quais 22 abrangem candidatos que estejam cursando faculdade. As demais são para alunos do Ensino Médio (regular) e do curso de Técnico em Informática. O processo também prevê formação de cadastro-reserva.

As inscrições devem ser feitas até o dia 9 de junho, por meio do CIEE-RS (Centro de Integração Empresa- Escola do Rio Grande do Sul), entidade encarregada da seleção. Para isso, é preciso acessar link específico no site www.cieers.org.br.

No Ensino Superior, as oportunidades de estágio são para Administração, Arquitetura, Arquivologia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design Gráfico, Direito, História, Letras, Jornalismo e Relações Públicas. As inscrições são gratuitas e o preenchimento das vagas é gradativo, observando-se a ordem de classificação dos aprovados.

Provas

Para todas as vagas de estágio profissional oferecidas pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o processo seletivo consistirá em prova de caráter classificatório e eliminatório, com 30 questões objetivas de múltipla escolha, compatíveis com o nível de escolaridade para o qual o candidato se inscreveu.

O exame está marcado para a manhã de 16 de junho, às 9h, em local a ser divulgado pelo CIEE-RS quatro dias antes. Serão considerados aprovados os alunos que obtiverem média igual ou maior do que 50% do total, desde que não zerem nenhuma disciplina (Língua Portuguesa, Matemática e Informática).

Remuneração

A carga horária dos estagiários do Parlamento gaúcho poderá ser de quatro ou seis horas, de acordo com a necessidade da Casa. Já a remuneração será proporcional à jornada de trabalho cumprida. O valor da bolsa-auxílio para os estudantes do Ensino Médio é de R$ 3,86 por hora e para os alunos do Ensino Superior é de R$ 5,14. Os estagiários recebem também auxílio-transporte e vale-refeição.

O edital do processo seletivo tem validade de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. Em seus anexos, o candidato encontra o conteúdo programático da prova, formulário para recursos e requerimento para pessoa com deficiência. Para conferir o documento (em formato pdf), é preciso clicar em link no site www.al.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

