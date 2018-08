A assessoria da campanha eleitoral de Lula divulgou uma nota para justificar o patrimônio de quase 8 milhões de reais do ex-presidente

A assessoria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – candidato do PT ao Palácio do Planalto – divulgou uma nota nesta quinta-feira (16) no site oficial da campanha para justificar o patrimônio de R$ 7,9 milhões do petista. O comunicado afirma que o patrimônio dele é “fruto de palestras como ex-presidente”.

Lula, que está preso em Curitiba desde abril, teve que declarar seu patrimônio ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ao protocolar na Corte, na última quarta-feira (15), o pedido de registro de candidatura.

A campanha informou que, entre 2011 e 2015 – quando já não era mais presidente da República – Lula fez 70 palestras contratadas por 41 empresas e instituições, entre as quais as multinacionais Microsoft e a Pirelli.

“O ex-presidente foi remunerado de acordo com sua projeção internacional e recolheu os devidos impostos”, ressalta trecho do comunicado.

O patrimônio de Lula é o quarto maior entre os candidatos à Presidência da República. Declararam mais bens que o ex-presidente os candidatos João Amoêdo (R$ 425.066.485,46), Henrique Meirelles (R$377.496.700,70) e João Goulart Filho (R$ 8.591.035,79).

De acordo com a assessoria do PT, o patrimônio de quase R$ 8 milhões do ex-presidente inclui todos os bens em nome de Lula, como imóveis, investimentos e veículos.

“A legislação brasileira não impede que ex-presidentes deem palestras, pelo contrário. No Brasil, é costume de muitas empresas e instituições contratar palestras de políticos, jornalistas, esportistas e artistas para reunir seus funcionários, colaboradores ou diretores e não deve causar estranheza que alguém com a trajetória de Lula receba semelhantes convites”, afirma outro trecho da nota.

Registro

O PT registrou na última quarta-feira na sede do TSE, em Brasília (DF), a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República com o ex-prefeito Fernando Haddad como candidato a vice.

O registro foi antecedido de uma marcha de militantes ao TSE e um ato em frente ao tribunal com carros de som e discursos de apoio ao ex-presidente.

Uma comitiva de políticos da coligação que reúne PT, PCdoB e Pros protocolou a candidatura às 17h20min, pouco mais de uma hora e meia antes do prazo final (19h). O relator do registro de Lula será o ministro Luís Roberto Barroso.

Deixe seu comentário: