A assessoria de Neymar negou que o atacante tenha dito que o Brasil não perderia por 7 a 1 para a Alemanha em 2014 se ele estivesse em campo

A assessoria do atacante Neymar negou que ele tenha dito que, se estivesse em campo, a Seleção Brasileira não teria perdido por 7 a 1 para a Alemanha no Mundial de 2014. O staff do atleta se referia a uma recente entrevista do atleta ao site europeu www.spox.com, com a declaração supostamente distorcida. Após o desmentido, o portal retirou a matéria do ar.

“Eu gostaria muito de jogar essa partida, pois tenho certeza de que o resultado seria outro”, teria desabafado o camisa 10 a um repórter da publicação. “Lamentavelmente, foi o que o destino decidiu, então tenho que aceitar, mas continua sendo difícil.”

O craque não atuou na fatídica derrota para os alemães, nas quartas-de-final do torneio disputado no Brasil, por estar lesionado. Ele havia levado uma pancada nas costas, no jogo anterior, em que o time sob o comando de Luiz Felipe Scolari venceu a Colômbia por 2 a 1.

Com uma fratura em uma das vértebras da coluna, Neymar ficou de fora do resto do Mundial (o primeiro do qual participava), incluindo a derrota para o Holanda por 3 a 1 na decisão do terceiro lugar.

No dia 8 de julho de 2014, diante da Alemanha (que venceria a final da competição, ao bater a Argentina por 1 a 0 no estádio Maracanã), em Belo Horizonte (MG), o lesionado Neymar foi substituído pelo meia-atacante Bernard, então no Atlético mineiro.

O confronto acabou marcando uma das maiores decepções da torcida brasileira na história da competição. A equipe brasileira chegou a estar perdendo por 5 a 0 ainda no primeiro tempo, antes do fatídico placar de 7 a 1 – o gol-de-honra foi marcado pelo meia Oscar (ex-Internacional), que perderia espaço no elenco após a chegada do técnico Tite.

“Foi uma derrota enorme, para todos os brasileiros, inclusive para mim, pois eu não estava em campo mas fazia parte daquele grupo”, teria afirmado o atacante, que na época vestia também a camisa do Barcelona (Espanha), após iniciar a carreira no Santos-SP. “As expectativas no nosso país eram quase desumanas e o adversário era excelente. Quem sabe nos encontremos novamente com a Alemanha para uma revanche.”

Estreia

A Seleção Brasileira estreia no Mundial neste domingo, às 15h, contra a Suíça. Já a Alemanha fará sua primeira partida ao meio-dia, diante do México. Existe a chance de um encontro entre os países protagonistas do “7 a 1”, nas oitavas-de-final: para isso, será necessário que um dos dois times se classifique para a segunda fase do torneio em primeiro lugar e o outro chegue em segundo lugar, cada qual em seu respectivo grupo.

Na hipótese de ambos ocuparem as mesmas posições em suas chaves, uma reedição do duelo só ocorrerá em uma possível final do campeonato, se eles chegarem até lá. Vale lembrar, no entanto, que Brasil e Alemanha já se reencontraram em uma decisão depois daquela tarde no estádio Mineirão: foi no dia 20 de agosto de 2016, novamente no Brasil. Dessa vez, o jogo terminou empatado em 1 a 1 e na decisão por pênaltis o escrete verde e amarelo conquistou pela primeira vez o Ouro. Neymar marcaria duas vezes: de falta, no primeiro tempo, e na cobrança que selou o título.

