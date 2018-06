A atriz Brigitte Nielsen, ex-mulher de Sylvester Stallone, deu à luz o seu quinto filho aos 54 anos

Aos 54 anos, a atriz e modelo dinamarquesa Brigitte Nielsen deu à luz o seu quinto filho, após uma gravidez anunciada por ela nas redes sociais da atriz no mês de maio, quando já estava em estágio avançado de gestação. O parto ocorreu no final da semana passada e confirmado nessa segunda-feira.

“A família está ficando grande”, revelou a atriz na ocasião. A criança, uma menina batizada de Frida, nasceu em Los Angeles com de cerca de 2,5 quilos e passa bem, de acordo com as primeiras informações do pai à revista norte-americana “People”.

“Estamos muito felizes de receber nossa linda filha em nossas vidas. Foi uma longa caminhada, e tudo valeu a pena. Nunca tivemos tanto amor em nossas vidas”, comemorou o produtor italiano Mattia Dessi, 39 anos, pai da criança e com quem Brigitte está casada desde 2006 e oficializou a união neste ano.

Todos os outros quatro filhos de Brigitte são homens, já adultos: Julian Winding (34 anos), Killian Marcus Nielsen (28), Douglas Aaron Meyer (25) e Raoul Ayrton Meyer Jr. (23).

Um dos ícones mundiais de beleza feminina na segunda metade da década de 1980, a atriz dinamarquesa atuou com Stallone em longa-metragens de ação como “Rocky IV” e “Cobra”. Ela também se destacou em participações no cinema ao lado de Arnold Schwarzenegger (“Guerreiros de Fogo”) e Eddie Murphy (“Um Tira da Pesada 2”).

Controvérsia

Quando anunciou a gravidez, também através do Instagram, os fãs de Brigitte se dividiram entre apoios e críticas ao fato. Alguns fizeram questão de manifestar desaprovação, em especial, à decisão da atriz em ter um filho após os 50 anos de idade.

A experiência da maternidade não tem sido fácil: em uma entrevista à revista “Hello!”, a dinamarquesa admitiu que a batalha contra o alcoolismo acabou por afetar a sua relação com os filhos.

“Por vezes eu fui uma má mãe”, desabafou. “Quando você coloca o vício à frente de sua família e de outros valores, você acaba apanhando da vida e precisa se reerguer, reaprender a viver. Mas eu adoro os meus filhos e sempre houve uma ligação muito forte com eles”.

Stallone

Em sua biografia, também consta um casamento de dois anos (1985-1987) com o ator norte-americano Sylvester Stallone e um namoro com o DJ Flavor Flav, do grupo de rap Public Enemy, de Nova York.

Na época, as revistas especializadas em fofocas de celebridades insinuaram que a relação com terminou após o então marido e colega ter sido apanhado por Brigitte na cama, com outra mulher.

