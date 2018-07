A atriz Brigitte Nielsen teve um bebê aos 54 anos e reabriu o debate sobre mães mais velhas

A atriz Brigitte Nielsen teve seu quinto filho aos 54 anos. Ela é mais um exemplo de mulher que utiliza a fertilização in vitro para ter bebês mais adiante na vida. Especialistas em fertilidade dizem que a idade média de mães está crescendo ao redor do mundo, com mulheres cada vez mais se voltando a tratamentos de fertilidade para estender seus anos férteis.

Alguns renovaram pedidos para que mulheres priorizem ter crianças em seus anos mais jovens e férteis, mas outros dizem que planos de saúde precisam levar em conta as pressões que levam mulheres a adiar iniciar uma família.

“Nós devemos deixar as mulheres tomarem essa decisão por elas mesmas”, disse Katherine O’Brien, diretora de pesquisa da instituição de caridade British Pregnancy Advisory Service (BPAS).

“O que precisamos é um serviço de saúde que apoie suas decisões em vez de tentar compelir mulheres a terem filhos em um momento que não é certo para elas.”

Nielsen afirmou que ela engravidou usando óvulos que havia congelado por volta dos 40 anos, uma escolha cada vez mais popular entre mulheres que buscam estender seus anos férteis.

Outros filhos

Todos os outros quatro filhos de Brigitte são homens, já adultos: Julian Winding (34 anos), Killian Marcus Nielsen (28), Douglas Aaron Meyer (25) e Raoul Ayrton Meyer Jr. (23).

Um dos ícones mundiais de beleza feminina na segunda metade da década de 1980, a atriz dinamarquesa atuou com Sylvester Stallone em longa-metragens de ação como “Rocky IV” e “Cobra”. Ela também se destacou em participações no cinema ao lado de Arnold Schwarzenegger (“Guerreiros de Fogo”) e Eddie Murphy (“Um Tira da Pesada 2”).

Controvérsia

Quando anunciou a gravidez, também através do Instagram, os fãs de Brigitte se dividiram entre apoios e críticas ao fato. Alguns fizeram questão de manifestar desaprovação, em especial, à decisão da atriz em ter um filho após os 50 anos de idade.

A experiência da maternidade não tem sido fácil: em uma entrevista à revista “Hello!”, a dinamarquesa admitiu que a batalha contra o alcoolismo acabou por afetar a sua relação com os filhos.

“Por vezes eu fui uma má mãe”, desabafou. “Quando você coloca o vício à frente de sua família e de outros valores, você acaba apanhando da vida e precisa se reerguer, reaprender a viver. Mas eu adoro os meus filhos e sempre houve uma ligação muito forte com eles.”

Casamento e namoro

Em sua biografia consta um casamento de dois anos (1985-1987) com o ator norte-americano Sylvester Stallone e um namoro com o DJ Flavor Flav, do grupo de rap Public Enemy, de Nova York.

