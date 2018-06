A atriz Bruna Marquezine confirmou que vai à Rússia para assistir a jogos do Mundial

Bruna Marquezine confirmou que vai à Rússia para assistir a jogos do Mundial. Nesta semana, a atriz terá uma brecha nas gravações da novela “Deus Salve o Rei”, segundo informou a assessoria de imprensa da TV Globo.

O benefício será concedido a todos os protagonistas da novela das 19h, que estavam em uma agenda intensa de gravações, de acordo com a emissora. Na trama, Bruna interpreta a vilã Catarina.

No Instagram, ela fez uma homenagem a Neymar, seu namorado e atacante da Seleção Brasileira, no domingo (17), pouco antes do empate contra a Suíça na estreia brasileira no Mundial.

“Cadê você aqui?”, perguntou no post Belle Silva, que está na Rússia acompanhando o marido, o zagueiro Thiago Silva. “Queria tanto estar aí. Tanto! Mas eu vou!”, respondeu a atriz.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Bruna viajará nesta quarta-feira (20), a tempo de assistir à partida de Brasil e Costa Rica nesta sexta (22). Ela deve retornar ao Rio de Janeiro já na próxima semana.

No domingo, a atriz assistiu a partida entre amigos em festa organizada por Angélica e Luciano Huck em sua casa no Joá, no Rio. Na ocasião, ela vestiu a camiseta oficial do time. O visual foi arrematado por um maxibrinco com as sílabas “Bru”, de um lado, e “Mar”, do outro, em homenagem ao amado. O casal é conhecido nas redes sociais como “BruMar”.

