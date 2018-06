A atriz Bruna Marquezine diz: “Sinto-me perseguida. Minha existência não se resume ao Neymar”

“Não importa o que eu faça, tudo é associado ao Neymar”, queixa-se a atriz Bruna Marquezine, ao dar uma entrevista para o jornal O Globo. “É cruel. Disseram que eu teria de escolher entre a carreira e o namoro”. O artilheiro da seleção discorda: “Quem tem de escolher um lado sou eu. E eu escolho o seu”, escreveu ele por mensagem, à namorada. Enquanto esse dia não chega, Bruna vai driblando a saudade pelo WhatsApp e assistindo aos jogos pela TV, como fez no amistoso contra a Áustria: “Vi com minha família, em casa. Sempre fico nervosa, mas muito feliz por ele”.

Simplicidade do casal

“A simplicidade do meu pai – que é marceneiro, como o pai dele – e o pulso firme da minha mãe. Sempre fui muito sonhadora e ela me trazia para o chão. Me teve cedo, aos 21 anos. Temos uma relação de amizade, mas conflituosa também. Ela cuidou muito de mim e do meu trabalho. Trabalhar em família é complicado”, disse Bruna.

A atriz escreveu uma carta a um jornalista para dizer que não é “só a namorada do Neymar”. “Fui e me orgulho disso. Por que ninguém pergunta pro Neymar se ele vai largar a carreira? Por machismo! Peço para minha assessora de imprensa não me mandar coisas negativas ou mentirosas para que eu não queira responder e ponha mais lenha na fogueira dos outros. Mas por causa de um tweet de uma fã me defendendo acabei pegando a matéria para ler. E, como estou chegando no meu limite, decidi me posicionar. Uma matéria por mês te detonando, você aguenta. Três, quatro por semana, não dá. Me sinto perseguida”, disse.

Casamento?

“Não quero botar o carro na frente dos bois. Nosso próximo passo é morarmos juntos porque, depois de seis anos, entre idas e vindas, queremos ficar grudados. Só vai rolar quando for possível pra mim e pra ele. Todas as vezes em que terminamos e voltamos saíram as mesmas matérias: 1) “teve traição”, 2) “voltaram” 3) “noivaram” 4) “Bruna está grávida”. Já engravidei umas quatro vezes. Também já marquei vários casamentos. Me ofereceram até vestido”, brincou.

“O fato de sermos duas pessoas públicas não dá direito de me perguntarem quantos filhos eu quero ter. Nem meus amigos perguntam isso. A gente morria de vontade de ter um ensaio lindo juntos. Neymar é supervaidoso e eu sou leonina.”

“Adoro o Davi (filho de Neymar com Carol Dantas) e, hoje, me dou bem com a mãe dele. Quando ele pede um irmão, a gente diz: “Fala com a sua mãe”. Amo criança, mas falo firme quando precisa.”

Acompanhará os jogos?

N”ão vou conseguir ir no primeiro jogo. Recebi o roteiro da novela e tenho muitas cenas. Talvez consiga ir no segundo, dia 22. Mas, se conseguir, terei que ficar dois dias e voltar. Já fiz pior. Quando Neymar jogava no Barcelona, fui até lá para ficar só 24 horas e voltei. Se isso não é amor…”, disse.

