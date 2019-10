Cleo Pires diz que recebe ofensas após engordar 20 quilos: “é uma forma de pressão estética”

Cleo Pires falou no domingo (6), em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, que é alvo de críticas sobre seu corpo nas redes sociais. Ela disse que engordou cerca de 20 quilos, e os seguidores comentam o ganho de peso com mensagens agressivas.

“Não é normal ser pressionada, julgada dessa forma por causa da sua aparência. É uma forma de pressão estética. Eu estava recebendo mensagens muito sacanas”, afirmou.

A atriz, de 37 anos, revelou que teve bulimia na juventude e hoje enfrenta problemas de compulsão alimentar. Além disso, acredita estar “mais inchada e diferente”. “Obviamente você vai mudar [com o ganho de peso]. Qual o problema?”, questionou.

Nas redes sociais, ela mesma notou os comentários de ódio aumentando. “Comecei a ver coisas sacanas, que fiz plástica, que estava deformada”, lembrou. A filha de Glória Pires não tem problema em dizer que engordou.

“Minha cara está mais inchada, eu estou diferente. Obviamente você vai mudar, qual o problema?”, questionou. Outro ponto que ela admite é o desconforto de ser pressionada dessa forma. “Dói esse tipo de coisa, não estou imune”, revelou.

Ela conta que algumas vezes responde às críticas, mas tenta não deixar isso abalar sua rotina demais. “Não é normal ser julgada pela sua aparência”, afirmou. “Teve momentos que eu tinha medo. Tinha vergonha de ir para os lugares. Quando parei para pensar: ‘Por que eu tenho tanta vergonha?’. Era porque as pessoas estavam falando de mim desse jeito. Você fica mais compulsiva, come mais, parece um pesadelo. Não é certo, não vou deixar fazerem isso comigo”.

Cleo contou ter tido bulimia e tomado remédios para suprimir o apetite quando era mais nova. Atualmente, a atriz lida com compulsão alimentar. “Nesse caso, você não come de forma saudável, você está se machucando”, disse.

Para ela, a internet apenas potencializa uma tendência humana. “Atacar os outros é você não lidar com seus problemas e jogar isso em cima dos outros”, opinou. Na hora de finalizar a entrevista, a atriz falou não estar feliz com o corpo, mas completou: “Você não tem que estar satisfeita o tempo inteiro com tudo”.

Cleo falou ainda que não está satisfeita com o corpo. Recentemente, a mãe dela, Gloria Pires, de 56 anos, se comparou com ela dizendo que a filha é uma mulher “poderosa”.

