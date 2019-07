Deborah Secco rebate Bolsonaro e diz que o tema da prostituição não pode ser escondido

Jair Bolsonaro afirmou, na quinta-feira (18), que não pode admitir que dinheiro público seja destinado a filmes como o da “Bruna Surfistinha”, longa protagonizado por Deborah Secco, de 39 anos, em 2011, com direção de Marcus Baldini. Produtora do filme, a atriz rebateu as declarações do presidente.

Secco defendeu que a arte precisa ser “ampla e abrangente”. “Fico um pouco chocada com o ‘Bruna’ ter sido colocado nesse lugar, porque o filme retrata uma história real não só da Raquel, mas de outras milhares de mulheres que se encontram nessa situação.”

“O que a gente queria com o filme era debater e falar sobre como nós, como a população, lida com essa realidade”, completa Secco, que está de férias em Orlando com a filha, Maria Flor.

A declaração de Bolsonaro foi dada durante a comemoração aos 200 dias do atual governo. Além da declaração sobre o filme de Secco, ele afirmou que pretende transferir a Ancine (Agência Nacional do Cinema) do Rio de Janeiro para Brasília e criticou o patrocínio federal a produções audiovisuais que, segundo ele, fazem “ativismo”.

Para a atriz, usar o cinema como forma de debate é um dos objetivos da arte. “A gente não pode pegar um tema que é existe, que é real – é antigo, porém muito atual –, e esconder e fingir que ele não existe. […] Defendo que a gente possa, cada vez mais falar sobre diversos temas, que a gente traga para luz esses temas, porque não adianta escondê-los.”

Deborah Secco diz ainda que tem orgulho do filme, porque deu a ela uma nova visão sobre a prostituição e espera que tenha gerado esse mesmo debate em quem já viu o filme. “Queria muito que nenhuma mulher estivesse nessa situação, que tivesse que se vender para sobreviver, mas essa não é a realidade do nosso país. A gente precisa falar sobre isso, resolver, debater. Uma das funções da arte é essa.”

Atriz perdeu dinheiro

Em julho, em entrevista ao TV Fama, a atriz Deborah Secco revelou que teve prejuízo financeiro com o filme “Bruna Surfistinha”. Ela disse ter colocado dinheiro do próprio bolso para concluir as filmagens, mas o lucro final destoou do esperado.

“Não tinha dinheiro para filmar, então eu falei: ‘Quanto é para mais essa semana?’. E banquei a minha semana, virei sócia do filme”, disse. “Banquei o filme e a gente não teve lucro. Foi um filme diferente do que todo mundo fala. Leio sempre na internet: ‘Nossa, ela deve estar ganhando muito dinheiro’ […] mas, no final das contas, eu perdi dinheiro.”

Apesar do prejuízo, a atriz diz que o filme foi importante para seu crescimento profissional. “Ganhei muito em realização artística e crescimento de imagem. Talvez ali, naquele momento, eu não tivesse noção do investimento que estava fazendo, não sabia que estava investindo nessa revolução da minha carreira.”

Secco não faz novelas desde “Segundo Sol” (2018), mas estará em “Salve-se Quem Puder” (Globo), que tem estreia prevista para 2020. Recentemente, ela também se tornou sócia do aplicativo de beleza Singu, explorando seu lado de empresária.

